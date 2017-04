2017-04-26 09:05:00.0

Workshop Der Weg zum lokalen Internethandel

In Diskussionsrunde im Aichacher Pfarrzentrum werden viele Aspekte angesprochen. Aga-Chef Andreas Ulrichs fordert, mit dem virtuellen Schaufenster anzufangen. Von Johann Eibl

Für einen lokalen Internethandel in Aichach stehen die Ampeln noch nicht auf Grün, wohl aber auf Gelb. Diesen Eindruck konnte man jedenfalls bei einem Workshop im Aichacher Pfarrzentrum gewinnen. 50 Interessenten erhielten dabei Informationen aus erster Hand. Konkrete Beschlüsse kamen dabei nicht zustande, sie waren diesmal auch nicht vorgesehen.

Am Ende galt es Fragebögen auszufüllen. Soll die lokale Plattform ein digitales Schaufenster sein oder ein Online-Marktplatz, soll die Stadt Aichach das Projekt koordinieren, soll eine eigene Gruppe dafür gegründet werden oder ein externer Manager zum Zug kommen? Ferner ging es darum, wie viel Zeit und wie viel Geld die betroffenen Händler bereit sind, regelmäßig zu investieren. Zu Beginn der Veranstaltung wies Bürgermeister Klaus Habermann darauf hin, dass derzeit bereits 20 Prozent der Handelsgeschäfte übers Internet abgewickelt werden, in einzelnen Segmenten sogar deutlich mehr. Er betonte außerdem, dass es in der Stadt nach wie vor viele familiengeführte Einzelhandelsbetriebe gebe. Dennoch sollte man sich auf die „neue Welt“ einstellen: „Wir müssen passende Antworten finden.“ Habermann persönlich berührt die Angelegenheit wenig: „Ich kaufe nicht über das Intenet ein, vielleicht zähle ich zu einer aussterbenden Rasse.“ Gleichzeitig appellierte er an die Besucher: „Versuchen wir, einen Einstieg zu finden.“ Dazu sollten sich viele Leute engagieren.

Mitarbeiter der Uni Augsburg (Institut für Geographie) hatten sich bereits in Aichach erkundigt (wir berichteten) und Antworten auf die Frage gesucht: Was wollen die Händler vor Ort? Die nicht repräsentativen Ergebnisse waren mehr oder weniger zu erwarten. So sollte der Zugang über alle Endgeräte möglich sein, der zeitliche Aufwand sollte ebenso klein gehalten werden wie die Grundkosten. Gewünscht wurden aktuelle Angebote, Serviceleistungen (wie Parkplätze) und eine Verlinkung auf bestimmte Online-Shops. Aichach könnte sich am Beispiel von Neuburg an der Donau orientieren. Auf dem dortigen Internetangebot finden sich neben News und tagesaktuellen Offerten auch Verzeichnisse von Händlern und Branchen. In Coburg beteiligen sich über 160 Geschäfte in der Innenstadt. Dort haben die Händler einmal bis zu 99 Euro zu zahlen, die laufenden Kosten betragen bis zu 85 Euro und die Stadt muss 1250 Euro beisteuern. Diese Kosten werden jeden Monat fällig. Außerdem müssen die Händler wöchentlich bis zu zwei Stunden an Zeit aufwenden. Auf dem lokalen Marktplatz in Wuppertal besteht die Möglichkeit, Waren selbst abzuholen. Oder es kommt um 21 Uhr ein Kurier vorbei, sofern man bis 17 Uhr bestellt hat und bereit ist, dafür als Kunde 5,95 Euro zu zahlen.

Die folgende Diskussion beleuchtete viele Aspekte dieses Vorhabens und auch die unterschiedlichen Ansichten der möglichen Betreiber eines Online-Handels. Wozu ist die Stadt bereit? Auf diese erste Anfrage meinte Habermann: „Wir sind da völlig offen, wir sind sehr aufgeschlossen.“ Geograf Markus Hilpert berichtete davon, dass derzeit in Bayern drei Pilotprojekte laufen, die vom Freistaat gefördert werden. Dort gehe es um ähnliche Überlegungen wie in Aichach.

Wie kann man das Interesse bei den Kunden wecken? Auf diese Frage gab es kein Patentrezept, es war aber wiederholt zu hören, dass da in puncto Marketing einiges geschehen sollte. Eine tolle Homepage alleine reiche nicht aus. In dieser Weise äußerte sich etwa Andreas Ulrichs, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Aichach (Aga): „Wir müssen die Menschen im Internet abholen. Wir müssen unsere Mitarbeiter zeigen. Das ist mit einem Haufen Marketing verbunden. Vielleicht ist es gut, dass wir nicht 2017 fertig sein müssen. Wir sollten anfangen mit dem virtuellen Schaufenster.“ Attraktivität sollte einhergehen mit Aktualität, hieß eine weitere Forderung aus dem Publikum.

Stadträtin Kristina Kolb-Djoka machte sich Gedanken über die Zielgruppen, die angesprochen werden sollten: „Meine Oma möchte was anderes sehen als meine Tochter.“ Angeregt wurde beispielsweise auch, man sollte Hinweise auf die Ärzte und die Öffnungszeiten der Läden einplanen.