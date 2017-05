2017-05-21 17:53:00.0

Dasing Fahrer hinterlässt Ölspur bis nach Rederzhausen

Gleich drei Bauhöfe des Landkreises Aichach-Friedberg waren gestern mit der Ölspur eines Autos beschäftigt. Sie führte von Dasing bis nach Rederzhausen zum Verursacher.

Gleich drei Bauhöfe des Landkreises beschäftigte am Freitag der Fahrer eines Pick-ups mit der Beseitigung einer Ölspur. Beginn der Spur war in Dasing, dann ging es weiter über Wiffertshausen und endete schließlich in Friedberg-Rederzhausen. Dort konnte die Polizei den Verursacher feststellen und auf den Vorfall aufmerksam machen. (AN)