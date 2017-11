2017-11-07 17:59:00.0

Polizei Fahrerin nimmt Kurve zu schnell

In Dasing fährt eine 24-Jährige zu rasant in den Kreisverkehr, gerät ins Schleudern und prallt in ein entgegenkommendes Auto.

Eine 24-Jährige fuhr am Montag gegen 10 Uhr mit ihrem Auto in den Kreisverkehr an der A8 bei Dasing und wollte auf der B300 in Richtung Friedberg weiterfahren. Sie nahm die Kurve zu schnell und kam auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern. Dabei prallte sie in ein entgegenkommendes Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.