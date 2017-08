2017-08-10 14:00:00.0

Auftakt Festwoche in Thierhaupten – und viele Fleißige arbeiten mit

Die heißen Festtage, zu denen wieder Zehntausende Besucher erwartet werden, beginnen am Donnerstagabend. Rund 500 Personen helfen mit. Was bis Dienstag alles geboten ist. Von Claus Braun

Sechs heiße Festtage werden vom 10. bis 15. August in der Marktgemeinde Thierhaupten geboten. Die traditionelle Festwoche wartet mit einem bunten Programm auf. Gleichzeitig will der Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten, der die Festwoche heuer ausrichtet, an seine Gründung vor fast 70 Jahren erinnern.

Nicht nur Feiern heißt es für den Jubelverein, sondern in erster Linie hart arbeiten, um für Zehntausende Besucher ein guter Gastgeber zu sein. Doch daran, dass der Sonnen- und Urlaubsmonat August für sie recht stressig ist, haben sich viele meist ehrenamtlich tätige Helfer längst gewöhnt. Im Einsatz sind sie in Küche, Schänke, Bar, schälen Kartoffeln, bauen und kleben Blumenwagen oder spielen auf der heißen Bühne fetzige und traditionelle Blasmusik. Dieses Engagement gehört in Thierhaupten einfach dazu. Über 500 Personen tragen dazu bei, dass auch die 51. Auflage wieder von Erfolg gekrönt wird.

ANZEIGE

Neben Arbeit und Feiern ist auch dieses Jahr im Vorfeld der Festwoche das Thema Sicherheit ganz wichtig. Im Vergleich zum Vorjahr wurden nach Gesprächen mit Polizei und Security die Sicherheitsvorkehrungen weiter verschärft. So dürfen nur kleine Handtaschen auf das Festgelände mitgeführt werden - Rucksäcke, Flaschen oder der zierende Hirschfänger in der Männer-Lederhose müssen außen vor bleiben.

Organisiert werden die Feiertage vom Heimat- und Trachtenverein, der im Jahr 1948 gegründet wurde und somit etwas vorgezogen sein 70. Jubiläum feiert. Als Festleiter fungiert Franz Rechner, dem ein sehr erfahrener und außerdem bewährter Festausschuss zur Verfügung steht.

Als Ratgeber nicht mehr zur Verfügung steht Benno Weixler. Das Gründungsmitglied und Ehrenvorstand des Jubelvereins verstarb inmitten der Vorbereitungen zur Festwoche am 11. Juli im Alter von 86 Jahren. Weixler gehörte zudem zu den Akteuren, die die Thierhauptener Festwoche vor über 50 Jahren gründeten und auf den andauernden Erfolgsweg brachten.

Donnerstag Das Festprogramm beginnt am Donnerstag, 10. August, um 18 Uhr mit einem Standkonzert mit Böllerschützen am Marktplatz. Um 19 Uhr ist Bieranstich durch Schirmherrn und Bürgermeister Anton Brugger. Der Festauftakt ist um 20 Uhr mit dem Tag der Vereine und mit der Festkapelle Original D‘Lechtaler Musikanten.

Freitag Ab 19.30 Uhr spielt die Gruppe D‘Holzheimer zum Tag der Betriebe und der Landwirtschaft auf.

Samstag Am Samstag, 12. August, kann man sich ab 14 Uhr beim Kinder- und Seniorennachmittag mit verbilligten Preisen im Vergnügungspark die Zeit vertreiben. Für Unterhaltung sorgt die Jugendkappelle des Musikvereins Thierhaupten. Zudem gibt es einen Luftballonwettbewerb und einen Kinderflohmarkt. Der große Heimatabend mit den Original D‘Lechtaler Musikanten beginnt um 20 Uhr.

Sonntag Es folgt dann der Höhepunkt der Thierhauptener Festwoche. Zunächst ist um 9.30 Uhr Festgottesdienst im Zelt, anschließend finden Ehrentänze der Jugend statt.

Sonntag Zum traditionellen Festumzug ab 13.30 Uhr mit vielen Trachtenvereinen und pferdebespannten und blumengeschmückten Motivwägen werden wieder viele tausend Besucher erwartet. Ab 15.30 Uhr werden Ehrentänze der Trachtenvereine gezeigt und ab 20 Uhr ist Stimmungsabend mit der S.O.S. Partyband.

Montag Und auch am Montag ist lang noch nicht Schluss mit der Thierhauptener Festwoche: Ab 18 Uhr beginnt der Zeltbetrieb und ab 20 Uhr ist Hochstimmung angesagt mit der Joe Williams Band.

Dienstag Am Feiertag Mariä Himmelfahrt bricht dann am Dienstag, 15. August, der letzte Festtag an. Zeltbetrieb ist ab 10.30 Uhr, es spielt die SGL-Kapelle aus Meitingen. Die Ausstellung „Dreschen wie in alten Zeiten“ ist ab 13 Uhr zu besichtigen und um 14 Uhr legt im Festzelt die Jugendkapelle Thierhaupten musikalisch los. Ab 19 Uhr ist Festausklang mit den Original D‘Lechtaler Musikanten.