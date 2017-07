2017-07-17 08:54:00.0

Aichach Feuerwerk erleuchtet Aichacher Abendhimmel

Die Polizei ist mit dem Volksfest-Auftakt zufrieden. Sie verzeichnet bisher nur ein Gerangel von sechs Leuten am Autoscooter. Das weitere Festprogramm.

Minutenlang erhellte am Samstagabend das Volksfestfeuerwerk den Aichacher Nachthimmel.

Ein lauter Donnerschlag lockte die Besucher des Aichacher Volksfestes am Samstagabend vors Bierzelt. Kurz darauf erleuchtete ein großes Feuerwerk den nächtlichen Himmel über Aichach. Die Macher des Volksfestes bekamen für den minutenlangen, weithin hör- und sichtbaren Farbenzauber am Ende viel Applaus.

Die Polizei verzeichnete an den ersten beiden Festtagen keine besonderen Vorkommnisse. Lediglich am Samstag lief eine verbale Auseinandersetzung zweier Familien am Autoscooter aus dem Ruder. Gegen 23.30 Uhr gerieten dort sechs Personen im Alter von 16 bis 57 Jahren aneinander. Im weiteren Verlauf kam es nach Polizeiangaben zu einem Gerangel zwischen ihnen. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt.

ANZEIGE

Als Beamte die Anzeigen aufnahmen, stellte sich laut Polizei heraus, dass alle Beteiligten alkoholisiert waren und es zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen war. Bei den Kontrahenten handelte es sich um zwei Familien aus dem Aichacher und Schrobenhausener Bereich. Der Rettungsdienst musste nicht eingreifen. Die Betroffenen hatten lediglich geringe Verletzungen, Kratzer und Rötungen, davongetragen. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung muss die Polizei allerdings erst noch ermitteln.

Das weitere Festprogramm: Am Montagabend ab 18 Uhr spielen die Original Altbairischen Musikanten aus Aindling auf. Ab 19.30 Uhr folgt der Auftritt der Kühnhauser Goaßlschnalzer sowie des Heimat- und Volkstrachtenvereins Pöttmes mit ihren Schuhplattlern. Am Dienstag ab 13 Uhr steht der Seniorennachmittag mit der Blaskapelle Sielenbach auf dem Programm. Ab 18 Uhr spielt die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen zur „Nacht der Tracht“. (nsi/AN)

Bei uns im Internet finden Sie in einer Bildergalerie mehr als 150 Bilder vom Auftakt beim Aichacher Volksfest.