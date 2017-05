2017-05-11 15:06:00.0

Gerichtsprozess Fußballtrainer ist rechtskräftig freigesprochen

Der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs hat ein Ende. Die Staatsanwalt zieht sogar die Revision zurück.

Das Urteil im Fall des Fußball-Jugendtrainers aus dem Raum Ingolstadt ist rechtskräftig. Wie das Landgericht Aschaffenburg gestern mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag die Revision zurückgezogen.

Der Fußball-Jugendtrainer war im März vom Landgericht Aschaffenburg vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden. Nach sechs Verhandlungstagen war das Landgericht nicht überzeugt, dass der 27-Jährige die Taten begangen hat, hieß es damals von einem Gerichtssprecher.

ANZEIGE

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten zur Last gelegt, sich als U-11-Jugendtrainer des Drittligisten SSV Jahn Regensburg an zwei Zehnjährigen vergangen zu haben. Die Vorfälle hätten sich 2013/2014 in einem Trainingslager und bei einem Turnier ereignet. Der Angeklagte hatte während des gesamten Verfahrens geschwiegen.

Verteidiger Jan Bockemühl hatte der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass der Prozess nicht nötig gewesen wäre, wenn die Staatsanwaltschaft von Anfang an sauber gearbeitet hätte. Bei der Vernehmung der vermeintlichen Opfer war nicht festzustellen, ob die Schilderungen nun auf tatsächlich Erlebtem beruhten oder ob sie von Eltern falsch interpretiert worden waren. Zeugenaussagen bestätigten die Vorwürfe nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Verhandlung beantragt, den Mann in einem Fall freizusprechen und ihn im zweiten Fall zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe zu verurteilen. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Nach dem Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, diese nun aber wieder zurückgenommen, wie das Landgericht erklärte. Damit ist das Urteil nun rechtskräftig. Der letzter Verein des Jugendfußball-Trainers, der FSV Frankfurt, hatte ihn freigestellt. Wegen der Vorwürfe hatte der Ingolstädter Ende 2014 mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht, war dann aber wieder freigelassen worden. Der Mann hatte früher auch für mehrere Jugendmannschaften in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen gespielt. (kabe, zian)