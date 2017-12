2017-12-27 16:57:00.0

Benefizaktion Gemütlicher Weihnachtsmarkt für den Bunten Kreis

Die Veranstaltung im Hof der Familie Eberle in Obergriesbach wird immer beliebter. Viele Freiwillige helfen zusammen – das zeigt sich dann am Spendenergebnis Von Katharina Wachinger

Obergriesbach Er hat schon was Besonderes, der Weihnachtsmarkt im Hof der Familie Eberle in Obergriesbach. Die gemütliche Atmosphäre, verbunden mit einer Spendenaktion, bei der die Besucher sicher sein können, dass jeder Cent ankommt, sind wohl die Hauptgründe für die Beliebtheit. Seit einigen Jahren geht der Erlös an den Bunten Kreis, den Förderverein der Kinderklinik Augsburg. Terminlich öffnet der kleine heimelige Markt immer erst kurz vor Weihnachten. Das tut aber der Anziehungskraft keinen Abbruch.

Bei leichtem Nieselregen kommen die ersten Besucher schon gegen 16 Uhr. Richtig eng wird es dann am Abend. Zeitweise gibt es kaum noch ein Durchkommen. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr eine Krippenausstellung. Jede Ecke wird ausgenutzt. So sind die kleinen, exklusiven Krippen von Karl Gerbl im Stadl auf Tischen über dem Kuchenbuffet aufgebaut. Ludwig Haas aus Griesbeckerzell ist ebenfalls zum ersten Mal dabei. Seine Krippen sind größer und mit Sollnhofer Platten gedeckt. 40 Stunden arbeitet er an so einer Krippe, erzählt er.

ANZEIGE

Draußen vor der Türe wird es plötzlich laut. Gemeinderat Hans Willer fordert die Besucher lautstark zum Ersteigern auf. Er hat Bilder von einer Obergriesbacher Malerin, eine Lederjacke und Fanartikel des FC Bayern anzubieten. Die Besucher haben dabei ihren Spaß und steigern eifrig mit.

Etwas abseits vom Trubel hat sich Glasbläser Hubert Asam ein ruhiges Plätzchen ausgesucht. Die Kinder freuen sich, wenn sie ihm beim Glasblasen zuschauen und sogar ihre eigene Christbaumkugel blasen dürfen. Zwischendurch verkaufen Gemeinderätin Anja Klein und Helferinnen Lose. Für die unzähligen Preise hat Inge Eberle ihre Terrasse zur Verfügung gestellt. Die Erfahrung, dass sie keinen der vielen Helfer zum Mithelfen betteln braucht, ist für sie sehr schön. Im Gegenteil, die Leute bieten von sich aus ihre Mithilfe an, sagt sie zufrieden. Nicht zu vergessen die Sponsoren, die einen großen Teil zum Gelingen beitragen.

Am Abend gesellt sich Ingrid Karch vom Bunten Kreis unter die Leute. Sie kommt immer wieder gerne nach Obergriesbach, wie sie sagt, und hat diesmal ihre Kollegin Gabriele Redl mitgebracht. Unter den Gästen weilen auch Baron Marian von Gravenreuth und Pfarrer Karl Heinz Reitberger. Weihnachtliche Weisen von Anton und Florian Rast auf der Trompete untermalen die Atmosphäre.

Das kulinarische Angebot des Weihnachtsmarktes ist vielseitig. Am Stand von Manuel Schmieder und Daniel Metzger stehen die Leute zeitweise Schlange nach Flammkuchen. Nicht viel anders sieht es bei den anderen Anbietern aus. Steckerlfisch, Crêpes und Würstl sind ebenso gefragt. Recht gemütlich macht sich auch die Feuerstelle zum Erwärmen von Glühwein. An den Ständen und im Stadl wandern Geldschein um Geldschein in die aufgestellten Sammeldosen.

In den vergangenen Jahren stieg die Spendensumme stetig. Anfang 2018 wird Inge Eberle in Begleitung einiger Helfer den Spendenscheck an den Bunten Kreis übergeben. Bei einer Führung durch den Ziegelhof in Stadtbergen, dem Zentrum für tiergestützte Therapie und Pädagogik, kann sich die Gruppe selbst ein Bild machen, wo und wie ihre Spenden eingesetzt werden. Seit 25 Jahren unterstützt der Bunte Kreis Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern. Etwa 2000 Familien erhalten so jährlich liebevolle und fachkundige Begleitung.