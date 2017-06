2017-06-10 14:59:00.0

Pöttmes-Gundelsdorf Gundelsdorfer Robert Kröpfl wird Pfarrer in Peiting

Gundelsdorfer, der 2013 zum Priester geweiht wurde, leitet ab Juli einen Pfarrverband

Robert Kröpfl, der aus Gundelsdorf (Markt Pöttmes) stammt und derzeit Pfarrvikar in Nandlstadt ist, wird zum 1. Juli als Pfarrer die vakante Pfarrstelle und die Leitung des Pfarrverbandes Peiting und Hohenpeißenberg übernehmen.

Insgesamt betreut Robert Kröpfl mit dem dortigen Pastoralteam Kaplan Paul Nwandu, dem Diakon Dietmar Pohl und dem Pastoralreferenten Thomas Tralmer die beiden Pfarreien Peiting mit etwa 8500 Katholiken und Hohenpeißenberg mit 2500 Katholiken. Dienstsitz von Robert Kröpfl wird der Pfarrhof in Peiting sein.

Nachdem der dortige Pfarrer auf eigenen Wunsch nach Garching in den Landkreis Mühldorf wechselte, wurde Robert Kröpfl persönlich von Erzbischof Kardinal Reinhard Marx gebeten, die Pfarrstelle zu übernehmen. Der zukünftige Pfarrer Robert Kröpfl freut sich riesig auf seine neue Wirkungsstätte, die er aber auch als große Herausforderung sieht. Da er kein Großstadttyp ist und der schönen Landschaft im Ammerland/Werdenfelser Land sehr viele abgewinnen kann, stattete er den Peitingern auch schon ein paar Besuche ab. Die Menschen dort sind, wie er meint, sehr bodenständig und traditionsverbunden. Und trotzdem ist der pastorale Transformationsprozess dort in der Gegenwart angekommen.

Aus ersten persönlichen Begegnungen konnte er dort seitens des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltungen viel Sympathie und einen hohen Vertrauensvorschuss erkennen. Die Peitinger freuen sich auf ihren neuen Pfarrer.

Robert Kröpfl erlernte zunächst den Beruf des Bankkaufmanns, holte dann in Scheyern sein Abitur nach und konnte das Theologiestudium in Augsburg 2008 mit dem Diplom und in Salzburg mit der Promotion abschließen. Während seines Promotionsstudiums wirkte er als Religionslehrer.

2013 wurde er in Weyarn von Kardinal Reinhard Marx zum Priester geweiht. Kurz darauf feierte er die Primiz in seiner Heimatgemeinde Gundelsdorf. Danach war Robert Kröpfl als Kaplan beim Deutschen Orden im Pfarrverband Altomünster tätig, ehe er nach Nandlstadt wechselte. (möd-)