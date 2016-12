2016-10-21 09:00:00.0

Veranstaltung Gunther Emmerlich singt in Aichach

Der Vorverkauf fürs Neujahrskonzert startet am Montag. Der Erlös geht an die Kartei der Not. Dieses Jahr kommt ein Star der Szene in die Paarstadt. Von Gideon Ötinger

Die Zahl 13 ist eigentlich eine Unglückszahl. Doch mit Unglücken hat das Aichacher Neujahrskonzert nichts am Hut, im Gegenteil: Die Erlöse gehen an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Daran wird sich auch bei der 13. Auflage des Konzerts am 5. Januar im Pfarrzentrumnichts ändern.

Schon über 40 000 Euro sind bei der Veranstaltung zusammengekommen, jedes der Konzerte entpuppte sich als Publikumsmagnet: „Wir sind jedes Mal ausverkauft“, sagte Marianne Breitsameter, Leiterin des Aichacher Infobüros bei einem Pressegespräch im Rathaus. Gerade als Weihnachtsgeschenke seien die Tickets begehrt. Dass sich daran auch heuer nichts ändern wird, da sind sich die Veranstalter sicher. Denn Organisator Günter Schulzke verspricht einen echten Hochkaräter.

„Die letzte Ikone der Operette“

„Viele Leute sagen, die Operette sei tot“, erklärt er. Das sei schade und falsch. „Die Operette hat ihr Publikum.“ Wie zum Beweis wird die Musikrichtung beim Neujahrskonzert am 5. Januar den Ton angeben. Im Mittelpunkt: Gunther Emmerlich. Der 72-Jährige ist ein Star unter den deutschen Operettensängern und laut Schulzke „die letzte Ikone der Operette“ in Deutschland. Nach Aichach kommt er zum ersten Mal.

Emmerlich stammt ursprünglich aus dem thüringischen Eisenberg, schlug nach der Schule aber zunächst einen Weg ein, der so gar nicht zu seiner späteren Gesangskarriere passen sollte: Er studierte Bauwesen in Erfurt. Kurz darauf brach er das Studium ab und widmete sich schließlich der Musik. An der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar studierte er Operngesang.

Fester Bestandteil der Semperoper

Im Anschluss ging Gunther Emmerlich an die Semperoper in Dresden, wo er 20 Jahre lang fest zum Ensemble gehörte. Er lebt auch heute noch in Dresden und ist mit der Semperoper weiter eng verbunden. Seit zehn Jahren moderiert den berühmten Semperoperball. Außerdem spielt er in verschiedenen Musikgruppen, moderiert im Fernsehen, schreibt Bücher, setzt sich gegen Leukämie ein, ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und „Bambi“-Gewinner. Emmerlich wird es sich zudem nicht nehmen lassen, das Aichacher Neujahrskonzert selbst zu moderieren. Günter Schulzke ist sich sicher: „Die Leute werden sich darum reißen, ihn zu sehen.“

Doch Emmerlich wird am 5. Januar nicht alleine auftreten. Die beiden Sopranistinnen Elisabeth Artmeier und Stefanie Braun sowie der Tenor Adam Sanchez kommen ebenfalls nach Aichach. Artmeier und Sanchez sind alte Bekannte des Neujahrskonzerts. Stefanie Braun war unter anderem an den Opern in Zürich, München und Washington. Für die Musik sorgt wieder das Johann-Strauss-Salonorchester unter der Leitung von Andreas Lübke.

Tickets Karten für das Konzert am Donnerstag, 5. Januar, um 19 Uhr im Pfarrzentrum gibt es ab Montag, 24. Oktober, im Infobüro der Stadt Aichach, Telefon 08251/902-0. Die Karten kosten 28 Euro in der Kategorie II und 30 Euro in Kategorie I.