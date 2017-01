2017-01-13 13:40:00.0

Denkmal Halbzeit auf Friedbergs größtem Bau

Bis zur Einweihung des Friedberger Schlosses im Frühling 2018 ist viel zu tun. Hält die Finanzplanung? Von Ute Krogull

Es ist nicht nur die größte Baustelle Friedbergs, sondern auch die größte „Heizstelle“. Damit die Handwerker im Schloss arbeiten können, muss für Temperaturen von wenigstens sechs Grad gesorgt sein. In dicken Schläuchen wird die Wärme vom Hof, wo Warmlufterzeuger stehen, ins Innere geleitet. Baureferent Carlo Haupt hofft auf halbwegs milde Temperaturen, denn bei dem riesigen Gebäude ist die Heizung ein nicht zu unterschätzender finanzieller Faktor. Und ein so großer Kostenpuffer, wie es ihn gab, ist nicht mehr vorhanden.

Auf über 20 Millionen Euro sind die Baukosten veranschlagt. Aufgrund anfänglicher guter Ausschreibungsergebnisse konnte die Stadt 1,3 Millionen sparen, was jedoch wieder aufgebraucht wurde. Hauptproblem: das Dach. Weil der Freistaat als früherer Besitzer Balken einbetoniert hatte, waren diese verfault und mussten in viel größerem Umfang ausgetauscht werden als geplant. Das kostete nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Die Bauleitung musste die Handwerkerarbeiten umdisponieren. Kein leichtes Unterfangen, bedenkt man, dass auf der Baustelle stets 50 Leute beschäftigt sind.

Wetter ist entscheidend

Doch nun ist das Dach fertig, die Fenster sind drin. Heizung und Lüftung werden eingebaut. Demnächst muss im Erdgeschoss Estrich verlegt werden, nach den Verputzern und Malern beginnt die Feininstallation von Elektrik und Lüftung. Die Arkaden im Hof bekommen im Frühling eine Verglasung und der Veranstaltungssaal seinen Eichenboden. Die Arbeiten für die Außenanlagen werden jetzt ausgeschrieben. Wann sie beginnen, ist davon abhängig, wenn die Putzarbeiten an der Fassade beendet sind – am Turm lässt sich die künftige Farbgebung bereits erkennen.

Und alles hängt letztlich vom Wetter ab. Der Kran soll in diesen Tagen abgebaut werden – wenn es nicht stürmt oder bitterkalt wird. Als letztes Problem hatte sich herausgestellt, dass das Torhaus undicht ist. Es wurde mit Kupferblech gedeckt, damit kein Wasser mehr durchkommt. Doch jetzt, sagt Haupt, könne eigentlich keine böse Überraschung mehr kommen. Der Kostenrahmen müsste einzuhalten sein. 12,5 Millionen Euro wurden bislang verbaut, 2017 sind 5,5 Millionen eingeplant, 2018 nochmals zwei Millionen. 5,5 Millionen der Gesamtsumme von 20 Millionen werden Zuschüsse sein. Ende 2017 will Haupt das Schloss so weit fertig haben, dass das Museum mit der Einrichtung beginnen kann. Die Einweihung ist im Frühling 2018 geplant. Damit alles gut läuft, gibt es wöchentlich eine Besprechung aller Beteiligten von Handwerkern über Haupt selber, das planende Architekturbüro bis zur Projektsteuerung. Das Team sei gut, sagt Haupt, trotzdem gebe es Unwägbarkeiten: „Zum Glück ist noch keine Baufirma insolvent gegangen.“

Gedanken um die Einweihung

Unwägbarkeiten ganz anderer Art machen Bürgermeister Roland Eichmann zu schaffen. Kommt die Landesausstellung 2020 oder nicht? Davon hängt unter anderem ab, ob zwei Räume zu Catering-Küchen umgebaut oder für museale Zwecke freigehalten werden. Abgesehen davon ist für die Friedberger Politiker 2017 einiges in Sachen Schloss zu tun. So müssen sie sich ein Betriebskonzept überlegen. Das Kulturamt macht sich derweil Gedanken, wie zur Einweihung Glanzpunkte gesetzt werden können. Eichmann, der im Vorfeld nicht gerade als Befürworter des großen Umbaus galt, hat trotzdem Wünsche für die Zeit danach: „Ich hoffe, dass es ein wunderbares Kleinod wird, das die Stadt prägt und ein Anziehungspunkt für Stadt und Region ist.“ Dazu wolle er das Schloss „in die Stadt holen“ – es mit Schlosspark und einem Höhenweg besser anbinden. Auch die Tiefgarage bleibt für ihn Thema. Sein Baureferent freut sich dagegen vor allem auf eines: „Lauschige Abende im Schlosshof.“