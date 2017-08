2017-08-05 05:50:00.0

Aichach-Friedberg Impfstoffe für Kinder sind zum Teil nicht lieferbar

Weltweite Lieferengpässe wirken sich auch auf die Impf-Praktiken in Aichach-Friedberg aus. Wie Eltern, Ärzte und Apotheker damit umgehen. Von Katja Röderer

Stefanie Spitzer muss geduldig sein. Die junge Mutter würde ihren drei Monate alten Sohn im September gern impfen lassen. Doch im Moment ist der dafür benötigte Fünffach-Impfstoff nicht verfügbar, erzählt sie. Das habe ihr der Kinderarzt schon mitgeteilt. "Jetzt hoffen wir natürlich, dass es den Fünffach-Impfstoff im September wieder gibt", erzählt die Mutter. Dann könnte die Familie den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts folgen und das Baby planmäßig immunisieren.

Das Problem ist in den Apotheken bekannt. Wenn Gabriele Fläxl, Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) in der Wittelsbacher Apotheke in Aichach, einen Blick in den Computer wirft, sieht sie es sofort: Der Fünffach-Impfstoff Pentavac ist gerade nicht verfügbar. Er soll vor Diphtherie, Kinderlähmung, Tetanus, Keuchhusten und Haemophilus-Influenza schützen. Auch andere Impfungen könnten schwierig werden.

Gabriele Fläxl berichtet: "Gestern haben wir einen Anruf bekommen, dass der Impfstoff gegen Tollwut erst wieder im November lieferbar ist". Ein Impfprodukt gegen Hepatitis A und B sei ebenfalls nicht lieferbar. Auch Polio-Impfstoffe waren gelegentlich nicht zu haben. Dabei wird die Apotheke schon von vier Pharmagroßhändlern beliefert. "Wir können einfach nichts machen", sagt Gabriele Fläxl. Das Tropenistitut und die Kliniken seien aber bevorratet, heißt es in der Apotheke.

Grundimmunisierung von Säuglingen erschwert

Lieferengpässe treffen nicht nur das Wittelsbacher Land. Das Paul-Ehrlich-Institut meldet, dass die Grundimmunisierung von Säuglingen erschwert sei. Es stünden jedoch Impfoptionen zur Verfügung. Derzeit führt das Institut Engpässe bei insgesamt 28 Impfstoffprodukten auf, 16 davon werden für die Grundimmunisierung von Kindern und Erwachsenen verwendet.

Wie der Aichacher Kinderarzt Dr. Lothar Zimmermann auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, treten solche Situationen seit einigen Jahren immer wieder auf. Dabei ist eigentlich alles gut organisiert. "Wir haben ein Impfschema, das vorgibt, wann welche Impfung ansteht", beschreibt er das übliche Vorgehen.

Manchmal würden bestimmte Impfstoffe zeitweise in größeren Mengen als üblich gebraucht. Das war zum Beispiel der Fall, als viele Flüchtlingskinder in kurzer Zeit geimpft werden sollten. Es kommt auch vor, dass die Kinderärzte Bescheid bekommen, dass ein bestimmtes Präparat beispielsweise erst wieder im April verfügbar ist. "Und dann kommt es doch erst im August", berichtet Dr. Lothar Zimmermann. Das ist nicht nur für die Kinderarztpraxen ärgerlich. Auch die Eltern müssen immer wieder nachfragen, wann ihr Kind nun geimpft werden kann.

Kinderarzt: Kein Grund zur Panik

Auch wenn der Fünffach-Impfstoff im Moment nicht zu haben ist, Grund zur Panik bestehe nicht, wie der Kinderarzt versichert. Die Eltern haben mehrere Möglichkeiten. Dr. Lothar Zimmermann empfiehlt, auf einen Sechsfach-Impfstoff auszuweichen, der zusätzlich vor Hepatitis B schützen soll.

Manche Eltern befürchten jedoch die kleinen Körper ihrer Babys damit zu überfordern. Auch Stefanie Spitzer will deshalb lieber einen Fünffach-Impfstoff für ihren drei Monate alten Sohn verwenden. Ist die erste oder zweite Impfdosis schon verabreicht, könnte Warten eine Möglichkeit sein, die aber eine Weile dauern könnte.

Laut Dr. Lothar Zimmermann gibt es weltweit nur zwei Hersteller von Impfstoffen. Die müssen ihre Produkte strengen Qualitätskontrollen unterziehen und ganze Chargen zurückziehen, wenn sie nicht durch die Kontrollen gekommen sind.

Das bestätigt Dr. Michael Hennig, Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg. Trotz Lieferengpässen rät das Gesundheitsamt grundsätzlich zur Impfung, betont er. Das gilt auch für die Immunisierung gegen Mumps, Masern und Röteln. Der natürliche Krankheitsverlauf weise hier deutlich mehr Gefahren auf als eine Impfung, ist Hennig überzeugt.

Drei Prozent der Erstklässler im Landkreis nicht geimpft

Viele Eltern im Wittelsbacher Land halten sich an die Impfempfehlung, wie eine Statistik des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aus dem Jahr 2014 zeigt. Demnach waren nur drei Prozent der Erstklässler bei der Einschulung im Landkreis nicht geimpft. Die Impfraten liegen bei Polio (96 Prozent), Diphtherie (fast 97 Prozent), Tetanus (fast 98 Prozent) und Keuchhusten (95 Prozent) höher als bei Haemophilus-Influenza (93 Prozent) und Hepatitis B (83 Prozent). Die zweite Impfdosis gegen Mumps, Masern und Röteln konnten noch etwa 85 Prozent der Erstklässler vorweisen. Gegen FSME waren 26 Prozent geimpft. Die Zahlen stammen aus dem Schuljahr 2012/2013.