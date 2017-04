2017-04-25 13:30:00.0

Gemeinde In Laimering darf nun gebaut werden

Nach acht Monaten ist die Erschließung „Am Birkfeld“ beendet. Die Vergabe der Bauplätze sei schon erfolgt. Von Felicitas Lachmayr

Die Erschließung des Baugebietes „Am Birkfeld“ ist abgeschlossen. Auf einer Fläche von 9100 Quadratmetern entstanden seit September vergangenen Jahres insgesamt zwölf Bauplätze, die jeweils zwischen 500 und 1000 Quadratmeter umfassen. Bürgermeister Nagl zeigte sich bei der Eröffnung erfreut über den reibungslosen Ablauf und bedankte sich bei den Anwesenden. „Es hat alles super geklappt“, sagte er. Alle Beteiligten hätten sehr gut zusammengearbeitet.

Die Planungen zur Erschließung des Baugebiets übernahm Peter Schöniger vom Ingenieurbüro Steinbacher-Consult. Die Firma Heuchl aus Nördlingen war mit der Leitung des Projekts beauftragt. Auch Bauamtsleiter Karl Gamperl äußerte sich zufrieden über den Ablauf der Erschließung. „Wir haben alle versucht, an einem Strang zu ziehen und etwas zu schaffen“, sagte er. „Da entsteht schon fast ein familiäres Verhältnis.“ Die Zusammenarbeit habe richtig Spaß gemacht. Die Kosten für die Erschließung belaufen sich auf insgesamt 500000 Euro.

Zur schnelleren Internetnutzung wurden in Kooperation mit dem Unternehmen Miecom Glasfaserkabel verlegt. „Damit sind wir auch in diesem Bereich zukunftsträchtig aufgestellt“, beteuerte Nagl. Es sei zwar ein relativ kleines Baugebiet, aber wichtig für die Gemeinde. „Der Wohnungsmarkt in Dasing ist wie leer gefegt“, erklärte Nagl. „Entsprechend begehrt waren die Plätze.“ Die Vergabe der Bauplätze sei bereits erfolgt. Der Quadratmeterpreis lag bei 220 Euro.

Ab Mitte Mai darf dann mit den einzelnen Baumaßnahmen begonnen werden. „Die Bauherren scharren schon, sie wollen endlich anfangen“, sagte Gamperl. Es fehle lediglich noch die Asphalt-Deckschicht auf der neuen Straße, die Bachfeld heißen soll. „Wenn das geschafft ist, kann es losgehen.“

Im Rahmen der Erschließungen wurde zusätzlich die Straße „Am Birkfeld“ saniert und neue Straßenlaternen aufgestellt. An der nördlichen Grenze des Baugebiets entsteht eine 6800 Quadratmeter große Ausgleichsfläche.