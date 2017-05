2017-05-04 11:14:00.0

Aichach Kripo: Feuer war keine Brandstiftung

Ermittler kennen die genaue Ursache für den Brand in der Deuringerstraße aber noch nicht. Was für sie dennoch feststeht

Die Ursache des Feuers, das am Samstag in der Deuringerstraße in Aichach auf zwei Wohnhäuser übergriff, ist noch nicht geklärt. So viel aber weiß die Kriminalpolizei schon: „Momentan gibt es keine Hinweise auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit.“ Das erklärte gestern der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Augsburg, Siegfried Hartmann, auf Anfrage unserer Zeitung. Derzeit gehen die Brandermittler laut Hartmann am ehesten von einer technischen Ursache des Feuers aus. Der Brand war, wie berichtet, in einem Holzschuppen ausgebrochen, der an zwei Doppelgaragen angebaut ist. Diese wiederum verbinden zwei Wohnhäuser. Beide Gebäude wurden durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wurde auf knapp 400000 Euro geschätzt. (jca)