2017-05-24 07:15:00.0

Prozess Kündigungsschutz gilt nicht für Tiere

Räumungsklage gegen Betreiber des Hobbybauernhofes in Michelau bei Adelzhausen ist Thema am Zivilgericht in Aichach. Mieter und Vermieter lehnen eine gütliche Einigung ab Von Gerlinde Drexler

Zu den tierischen Gefährten der Malchers in Michelau zählt auch Minischwein Bernd. Vor dem Aichacher Zivilgericht spielte das Schweinchen eine indirekte Rolle. Denn: Der Richter betonte, dass ein Kündigungsschutz nicht für Tiere gilt.