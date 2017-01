2017-01-26 20:25:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Landesausstellung 2020: Wie es weiter geht im Wittelsbacher Land

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat den Zuschlag für die Landesausstellung 2020. Was jetzt für die Verantwortlichen ansteht.

Am Dienstag wurde es bekannt gegeben: Die Bayerische Landesausstellung 2020 wird im Wittelsbacher Land stattfinden. Kultusminister Ludwig Spaenle hatte gegenüber dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko betont: „Ich gehe davon aus, dass sich die Landesausstellung ,Die frühen Wittelsbacher’ an den Standorten in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Pfaffenhofen an der Ilm realisieren lässt.“

Wie geht es nun weiter? Das Kultusministerium teilt mit: „Nun müssen die Partner des Hauses der Bayerischen Geschichte für die Landesausstellung den ihnen übermittelten Vertragsentwürfen zustimmen.“ Diese machen auch eine eigene Beteiligung der Partner zu einer Voraussetzung. Nach der Zustimmung wird es dann einen formellen Termin zur Vertragsunterzeichnung geben. Nach Unterzeichnung des Vertrags können die inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitungen für die Landesausstellung 2020 angegangen werden.

Spaenle sei überzeugt, dass die Landesausstellung 2020 ein ganz herausragendes Ereignis wird, um eine wichtige Phase bayerischer Geschichte lebendig zu machen. AN