2017-05-11 17:09:00.0

Unfall Motorradfahrer stürzt bei Baar

Beim Überholen ist ein 19-jähriger Motorradfahrer aufs Bankett geraten. Er überschlug sich mehrfach.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei eine Unfall in Baar verletzt worden. Laut Polizei wollte er gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2047 unmittelbar nach dem Ortsausgang von Baar in südlicher Fahrtrichtung vorausfahrende Autos überholen. Dabei geriet er auf das Bankett und verlor die Kontrolle über das Krad. Der 19-Jährige stürzte, überschlug sich mehrfach und blieb im Straßengraben liegen.

Er zog sich diverse Prellungen, einen Schlüsselbeinbruch und eine Gehirnerschütterung zu und wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.