2017-11-13 06:30:00.0

Aichach Paartalia: Das Prinzenpaar gibt eine erste Kostprobe

Andrea II. und Christoph II. heißen die neuen Regenten der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia. Mehr vom Programm zu sehen gibt’s im Dezember Von Erich Echter

Das Geheimnis um die Prinzenpaare der Faschingsgesellschaft Paartalia wurde pünktlich zum Faschingsauftakt in der Narrenhochburg der TSV-Turnhalle gelüftet. Nachdem die Aichacher Narren heuer auf 45 Jahre Frohsinn und Heiterkeit zurückblicken können, regiert im Jubiläumsjahr ein Kinderprinzenpaar die närrische Zeit mit. Das Thema der närrischen Saison 2017/18 ist „Hoamat“.

Als Moderator Matthias Bodenstein das neue Prinzenpaar ankündigte, stutzte so mancher Gast. Denn die Vornamen des neuen Paares sind identisch mit den letztjährigen Regenten. Diesmal regieren Andrea II. (Weiner) und Christoph II. (Schulz) das Land der Paartalia.

Prinzessin Andrea Weiner ist im Aichacher Fasching kein unbeschriebenes Blatt. Als Gardemädchen sammelte sie bereits Erfahrung. Ihre Wurzeln hat sie in Obergriesbach. Die Prinzessin ist 24 Jahre alt und wohnt mit ihrem Prinzen in Augsburg. Beruflich ist sie Teamleiterin bei einem Sportgeschäft. Ihre Hobbys sind Voltigieren bei der SG Mauerbach, Tanzen und Ski fahren.

Prinz Christoph II. konnte bisher noch keine einschlägigen Erfahrungen mit der närrischen Zeit sammeln. Der 29-Jährige stammt aus Wessiszell bei Dasing, wo er im Sportverein die Jugend trainiert. Im Arbeitsleben ist er Software-Entwickler und außerdem bis über beide Ohren in seine Prinzessin verliebt, wie er bei der Vorstellung erzählte.

Die Choreografie des Prinzenwalzers hat das neue Prinzenpaar mit Christina und Rainer Grabmair trainiert. Weiter standen dem Prinzenpaar bei der Proklamation zwölf Gardemädchen zur Seite, die von Claudia Breitsameter vorbereitet wurden.

Traditionell proklamiert die Paartalia bei jedem Jubiläumsjahr ein eigenes Kinderprinzenpaar. Heuer sind es Isabell und Tobias aus der Marktgemeinde Kühbach.

Die sechsjährige Prinzessin Isabell (Tyroller) kommt aus Winden und tanzte bereits zwei Jahre bei der Kindergarde der Paartalia mit. Malen, Basteln, Tanzen und Querflötespielen sind ihre Hobbys. Außerdem besitzen ihre Eltern 12000 Hühner. Für Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner war das die Überleitung auf den Kinderprinzen Tobias Kreitmair, der ebenfalls 20 Hühner sein Eigen nennt. Der zehnjährige Kinderprinz kommt aus dem Nachbarort Stockensau und ist bereits drei Jahre aktiv beim Paartalia-Nachwuchs. Seine Hobbys sind Tanzen und Turnen.

Die Insignien wurden den neuen Kinderregenten vom ehemaligen Prinzenpaar von vor fünf Jahren, Martina Schmaus und Elias Hundseder, übergeben.

Drei Garden stellt diesmal der Paartalia-Nachwuchs, die unter den Fittichen der Hofmarschälle Tamara Stolz und Fabian Schmaus stehen werden. „Der Nachwuchs ist das Herz der Paartalia“, freute sich Präsidentin Petra Hanak, dass wieder viele Kinder und Jugendliche mitarbeiten.

Zu Beginn des Galaballes konnte Präsidentin Petra Hanak Gäste aus der Politik, an der Spitze Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Klaus Habermann und einige Stadträte begrüßen. Unter den Gästen war auch die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen Birgit Cischek, Hausherr und TSV-Vorsitzender Klaus Laske mit Ehegattin Brigitte, Vorsitzende des BLSV.

Im Laufe des Abends musste Bürgermeister Klaus Habermann den Rathausschlüssel abgeben. „Den Rathausschlüssel gebe ich gerne ab, dann kommt mal Stimmung in das Rathaus“, so der Bürgermeister. Das neue Prinzenpaar bezeichnete er als charmante Botschafter der Stadt.

Mit einer kurzen Einlage aus ihrem Showprogramm gaben das Prinzenpaar und die Garde eine Kostprobe davon ab, was man in der närrischen Zeit erwarten kann. Mehr zu sehen vom Programm gibt es am 30. Dezember bei einer Opening Party in der TSV-Turnhalle.

Abschiednehmen hieß es am Samstag für das letztjährige Prinzenpaar Christoph und Andrea, die sich kurz zuvor, genau um 11:11 Uhr, das „Ja-Wort“ vor dem Standesamt gaben.

Die Paartalia organisierte beim Auftakt einen Losverkauf im Saal, der 777 Euro einbrachte und vom neuen Prinzenpaar an Bürgermeister Klaus Habermann für das Aichacher Heiliggeist-Spital übergeben wurde. Für den richtigen Takt beim Galaball sorgten am Samstag die „Klang-Helden“.