2017-02-08 16:06:57.0

Kreis Aichach-Friedberg Polizei findet toten Mann: Ist es der Vermisste aus Zahling?

Ein vermisster Mann aus Zahling war zuletzt am 8. Januar gesehen worden. Seitdem verlor sich seine Spur. Heute fand die Polizei einen Leichnam.

Auf der Suche nach einem vermissten 82-Jährigen aus Zahling hat die Polizei am Mittwoch mit rund 100 Einsatzkräften ein Waldstück nördlich von Obergriesbach durchkämmt. Laut Polizeipräsidium in Augsburg fanden die Einsatzkräfte gegen 11 Uhr einen männlichen Leichnam.

Der Senior war zuletzt am 8. Januar gesehen worden, als er in Zahling zu Fuß unterwegs war. Seitdem verlor sich seine Spur. Verschiedene Suchaktionen von Polizei samt Hunden und Hubschrauber, aber auch der Dorfgemeinschaft waren erfolglos geblieben. Die Kriminalpolizei übernahm Ende Januar die Ermittlungen und kündigte eine weitere Suchaktion an, sobald der Schnee geschmolzen sei. Ob es sich bei dem Leichnam um den Vermissten handelt, wird nun untersucht. Laut Präsidium ist die Identifizierung noch nicht abgeschlossen. jca/nsi