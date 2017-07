2017-07-07 17:14:00.0

Aichach/Hilgertshausen-Niederdorf Riedel ist jetzt Lions-Chef

Jährlich wechselt beim Lions Club Schrobenhausen-Aichach die Präsidentschaft: Auf Christoph Sedlaczek folgt nun Armin Riedel.

Beim Wechsel an der Spitze, zu dem sich die Mitglieder in geselligem Kreis in Niederdorf bei Hilgertshausen trafen, ließ Sedlaczek vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren. „Hat Spaß gemacht“, stellte er fest. Bedeutendstes Ereignis war im Herbst 2016 die Festivität zum 25-jährigen Bestehen des Clubs. Das sei festlich und angemessen gefeiert worden. Zu diesem Anlass wurde eine gedruckte Chronik vorgelegt. Außerdem habe man sich in Aichach (Trimm-Pfad) und in Schrobenhausen öffentlich dargestellt. Sedlaczek hob hervor, dass man abgesehen von einigen Gastreferenten den Hauptteil des Clublebens in Eigenregie sehr lebendig gestaltet habe. Auch der Kontakt zu Nachbar-Clubs wurde gepflegt. Weniger glücklich zeigte sich der scheidende Präsident über die Resonanz auf den Clubausflug. Es sei bedauerlich, wenn im Vorfeld viel Organisationsarbeit geleistet werde, sich dann aber nur ein kleiner Kreis zusammenfinde.

Zur festen Einrichtung gehört ein Kommentar zum abgelaufenen Clubjahr, der in der Regel vom Pastpräsidenten vorgetragen wird. Doch Walter Flögel konnte sich nur in einem Brief melden, den der scheidende Sekretär Hartmut Beutler vortrug. Viel Anerkennung für die engagierte Arbeit von Christoph Sedlaczek war der Tenor, dazu der Dank aller Club-Mitglieder.

Nun ist Armin Riedel, den Christian Dürr als neuer Sekretär unterstützt, Präsident des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach. Riedel stellte kurz sein Programm vor und verwies auf die nächsten Aktionen. Demnach wird das Engagement für das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen fortgeführt. hier übernimmt Peter Hingott die lange Jahre von Dieter Hums mit viel Einsatz geleistete Organisation eines Tagesausflugs für die Kinder. Zum Monatsende tragen die Lions das Rockfestival Noisehausen am Schrobenhausener Lenbachplatz mit. Eine größere Aktion wird der von Christan Dürr und Stephan Schultes organisierte Lions-Cup sein: eine heitere Fahrrad-Konkurrenz für einen guten Zweck im September. (AN)