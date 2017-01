2017-01-18 08:58:00.0

Bildungstag Schwester Teresa: „Mein Leben ist mein Hobby“

Bekannte Ordensschwester referiert beim Aichacher Frauenbund über das Abenteuer, Christ zu sein Von Gerlinde Drexler

Aichach Das Skateboard hat Schwester Teresa Zukic berühmt gemacht. „Das blöde Brett“ könne sie heute nicht mehr sehen, gibt die 52-jährige Ordensfrau gestern beim Einkehrtag des Aichacher Frauenbundes freimütig zu. „Aber es hat viele Türen geöffnet.“ Dass sie heute eine begehrte Gastreferentin ist, liegt aber sicher auch an der humorvollen und lebensnahen Art und Weise, in der sie über Gott und das Christentum spricht. Vor mehr als 200 Frauen referiert sie im Aichacher Pfarrzentrum über das Abenteuer, Christ zu sein, und gibt den Zuhörern fünf Schritte zu einem erfüllten Leben mit auf den Weg. Und sie trägt ihnen eine Hausaufgabe auf.

Langweilig ist der knapp zweistündige Vortrag nicht eine Minute lang. Die Schwester, die auch Trägerin des Bundesverdienstordens ist, ist offensichtlich mit sich im Reinen und hat ihren Weg gefunden.

Dass es der Weg einer Ordensfrau sein würde, kam für sie selbst überraschend. 18 Jahre lang sei sie Leistungssportlerin gewesen, erzählt sie. „Ich war hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Jugendmeisterin im Fünfkampf.“ Mit Humor nimmt sie, dass man das heute ihrer Figur nicht mehr ansieht. „Ich habe Beweisfotos dabei“, versichert sie.

Eine schlaflose Nacht, in der sie in der Bibel las, veränderte ihr Leben von Grund auf. Ein Satz in der Bergpredigt habe sie existenziell berührt, so die Schwester. Ein halbes Jahr später ließ sie sich taufen und trat in einen Orden ein. Später gründete sie ihre eigene Ordensgemeinschaft, die „Kleine Kommunität der Geschwister Jesu“, mit der sie heute in der Nähe von Nürnberg lebt. „Mein Leben ist mein Hobby“, sagt Schwester Teresa.

Den Weg zu einem erfüllten Leben hat sie in fünf Schritte gegliedert. Der erste ist, in Freundschaft mit sich selbst zu leben. Was sie damit meint, beschreibt Schwester Teresa mit folgender Frage: „Wenn ich nicht gut mit mir umgehen kann, wie kann ich es dann mit anderen?“

Entspannung ist der zweite Schritt. Als Beispiel erzählt sie von ihrem „Anti-Stress-Evangelium“, der Geschichte mit der geplanten Steinigung der Ehebrecherin. Bevor Jesus sein Urteil fällte, habe er sich in den Sand gesetzt und gemalt, bis er eine kreative Lösung gefunden habe. Die sah dann so aus: „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ Ihre Empfehlung an die Zuhörer für schwierige Situationen: „Entspannen Sie erst mal.“

Wenig verwunderlich ist, dass ihr Rat, Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit zu tun, zu den Lieblingsempfehlungen der Schwester gehört. Ihr Lebenslauf ist geprägt von ungewöhnlichen Aktionen. Sei es ihre Teilnahme an einem Wissensquiz im Fernsehen, die Inszenierung von Musicals oder das Herunterfahren der Rollschuhbahn auf der Bühne von Starlight Express.

Die Wirkung ungewöhnlichen Handelns dürfen die Zuhörer gleich selbst ausprobieren. Sie sollen ihren Sitznachbarn knuddeln und ihm Komplimente machen. Danach strahlen alle. Die Schwester gibt dem Publikum zwei Hausaufgaben mit auf den Weg. Daheim angekommen sollen sie einen lieben Menschen richtig fest drücken – und einen fremden Menschen freundlich anlächeln. Schwester Teresa: „Die Menschen lechzen nach Anerkennung und Zuwendung.“

Termin Am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr tritt Schwester Teresa in Aichach auf einer Veranstaltung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) auf.