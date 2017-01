2017-01-20 13:30:00.0

Sitzung Sielenbacher sollen über Nahwärmenetz entscheiden

Nach den Ortsteilen Tödtenried und Schafhausen könnte auch ein Teil des Hauptorts mit Nahwärme versorgt werden. Bürgermeister Echter würde es freuen. Von Gideon Ötinger

Es herrschte Einigkeit in der ersten Sielenbacher Gemeinderatssitzung des neuen Jahres am Mittwochabend. Einigkeit über Bauanträge, über das Projekt „Marktplatz der Generationen“ und über die Vergabe der Bauarbeiten am Kindergarten. Nur ein geplanter Neubau brachte Uneinigkeit.

Dafür waren alle beim vorletzten Punkt der Tagesordnung wieder einer Meinung. Thema war die Nahwärme für Teile Sielenbachs. „Eine super Sache“, fand Bürgermeister Martin Echter. Im Detail geht es darum, im nordwestlichen Teil von Sielenbach ein Nahwärmenetz zu bauen. In so einem entsteht die Wärme in einer Heizzentrale und wird dann an die Häuser weitergegeben. Das hat den Vorteil, dass die Häuser ihre Wärme nicht mehr selbst produzieren müssen.

Betroffen wären die Schwaigstraße, der Breitenwiesweg, die Kapellenstraße, Flurstraße, Ringstraße, Kreutmeierstraße und die Gartenstraße. Ein Gebiet von etwa 60 bis 70 Wohnhäusern. Die Anwohner und Grundstückbesitzer sollen in nächster Zeit von der Gemeinde über die Pläne informiert werden. Dann können sie angeben, ob sie die Nahwärme wollen oder nicht. Bei genügend Zustimmung kann das Projekt verwirklicht werden. Es wird aber niemand gezwungen werden, sein Haus letztlich so zu heizen. Die Entscheidung dafür fiel einstimmig aus.

Immer weniger Öl in Sielenbach nötig

Für Bürgermeister Echter sprechen drei Dinge für die Nahwärme: Erstens der Umweltaspekt. Sielenbach heizt immer weniger mit Öl. Der Umgang mit erneuerbaren Energien sei in der Gemeinde im weiten Umkreis beispielhaft und vorbildlich, versicherte Echter. „Bald sind wir ölfrei.“ Zweitens passt ihm der Zeitpunkt. Im gleichen Gebiet soll ein Mehrfamilienhaus im sozialen Wohnungsbau entstehen. Das könnte gleich an das neue Netz angeschlossen werden. Außerdem könnte die Gemeinde die neuen Leitungen für den Glasfaserausbau nutzen. Und zu guter letzt hat die Gemeinde laut Echter gute Erfahrungen mit Nahwärme gemacht. Seit etwa fünf Jahren werden die größten Gebiete der Ortsteile Tödtenried und Schafhausen auf diese Art mit Energie versorgt.

Bebauungsplan Diskussionen löste ein geplanter Neubau am Finkenweg aus. Weil das Grundstück eine Hanglage hat, plant der Bauherr eine Wandhöhe von etwa 5,30 Meter. Laut Bebauungsplan sind aber nur vier Meter zulässig. Um den Bauherren doch bauen zu lassen, wäre eine Änderung des Plans notwendig. Der Rat entschied sich mit 8:3 Stimmen dagegen.

Neubau des Kindergartens Weil die Gemeinde mehr Platz für Kinder braucht, entsteht ein neuer Kindergarten. Dafür wurden die Erd-, Beton-, Stahlbeton-, Maurer- und Isolierarbeiten an die Tödtenrieder Baufirma Asam vergeben. Die Kosten dafür liegen bei knapp über 200000 Euro. Insgesamt soll der Neubau etwa 700000 Euro kosten und im September fertig sein.

Sperrzeit Länger feiern darf der MC Sielenbach an Fasching. Die Sperrzeit für die Rosenmontagsparty des Vereins wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung verkürzt. Statt um drei Uhr muss heuer erst um vier Schluss sein.

„Marktplatz der Generationen“ Ein Bürger hatte den Antrag an den Gemeinderat gestellt, sich für das bayernweite Projekt zu bewerben. Darin werden Senioren mit einem Fahrdienst oder Jugendlichen in ihrem Alltag unterstützt. Zum jetzigen Zeitpunkt sah der Rat allerdings keinen Handlungsbedarf.

Dorfhelferinnen Die Dorfhelferinnen und die Betriebshelferstation Aichach-Friedberg bekommen einen Zuschuss. Der beträgt pro Kommune zehn Cent je Einwohner.