2017-11-23 11:33:00.0

Bürgerversammlung Steuer-Rekord: Stadt baut Schulden ab

Aichacher Rathauschef spricht in TSV-Halle von „herausragenden Zahlen“. Eine Reihe von Großprojekten ist abgeschlossen oder steht kurz davor. Vorfreude auf Landesausstellung Von Christian Lichtenstern

Aichach Die Steuerquellen sprudeln wie nie zuvor, die Stadt Aichach erwartet einen Einnahmerekord. Bei der Bürgerversammlung gestern Abend in der TSV-Halle sprach Bürgermeister Klaus Habermann von „herausragenden Zahlen“ (siehe Infoartikel). Sowohl Einkommens- als auch Gewerbesteuer sind auf einem Höhenflug dank brummender Konjunktur und sehr niedriger Arbeitslosigkeit. Im Gegenzug muss die Stadt immer mehr an den Landkreis abtreten und auch die Kosten für die Kinderbetreuung wachsen und wachsen. Dennoch kann Aichach den Schuldenstand heuer auf neun Millionen Euro drücken. Bei den Etatberatungen für 2017 wurde noch eine Erhöhung der Kredite angenommen.

Stadtentwicklung Endlich losgehen soll es bei der Stadtentwicklung in den Vorstädten. In der Oberen Vorstadt wird 2018 an der Augsburger Straße vom Milchwerk bis zur Einmündung der Münchener Straße begonnen. 2019 soll dann der zweite Bauabschnitt von der Werlberger Straße bis zur Martinstraße folgen. Für die Untere Vorstadt findet eine erste Bürgerwerkstatt statt. Habermann bedauert, dass sich der Stadtrat gegen die Einbeziehung der Bahnhofstraße in die Städtebauförderung ausgesprochen hat. Auf jeden Fall kommen soll 2018 aber ein Kreisverkehr an der neuralgischen Einmündung von der Franz-Beck-Straße in die Bahnhofstraße. Für Habermann ist es auch im Hinblick auf den Ausbau der Oberen Vorstadt unbedingt notwendig, diese Einmündung leistungsfähiger zu machen. Um das hinzubekommen, seien aber sicher noch einige „Kopfstände“ notwendig.

Großprojekte Ein Großprojekt nach dem anderen ist 2017 in Aichach abgeschlossen worden beziehungsweise steht im nächsten Jahr vor dem Abschluss. Der Bürgermeister zählte auf: Bahnunterführung Oberbernbach, Hochwasserschutz und Grünzug an der Paar, Neubau Krankenhaus, autobahnähnlicher Ausbau der B300 über den Gallenbacher Berg.

Wohnungsbau Mit den geplanten Quartieren an der Sudetenstraße (Mea-Gelände) und an der Franz-Beck-Straße stehen derzeit zwei Wohnungsbau-Großprojekte in den Startlöchern. Der Bedarf sei ungebrochen groß, berichtete der Bürgermeister. In den vergangenen vier Jahren seien 300 bis 400 neue Wohnungen gebaut worden. An der Franz-Beck-Straße ist die Stadt Grundstücksmiteigentümer. Hier sollen Sozialer Wohnungsbau und ein Mehrgenerationenprojekt entstehen. Priorität habe außerdem Bauland für junge Familien. Auch hier sei die Nachfrage hoch. Derzeit wird eine Fläche am Neuen Friedhof ausgewiesen.

Gewerbestandorte Im Interkommunalen Gewerbegebiet „Acht300“ sind von den insgesamt rund 26 Hektar Fläche mittlerweile 22 verkauft. Mit namhaften Firmen und einem guten Branchenmix seien bis jetzt schon 500 Arbeitsplätze entstanden, so Habermann. Für ihn ist es eine „Erfolgsgeschichte“ und für die verbleibenden vier Hektar gebe es viele Bewerbungen. Stadt und Zweckverband seien aber durchaus wählerisch, sagt Habermann: „Flächen und Arbeitsplätze müssen vernünftig in Relation stehen.“ Als große Chance für die Gewerbebetriebe sieht der Bürgermeister das Angebot, mit Glasfaseranschlüssen bis in die Gebäude die Datenübertragungsraten auf 1000 Megabyte (Option auf 2000 MB) zu steigern. Vodafone und Kabel Deutschland haben diesen eigenwirtschaftlichen Ausbau (also ohne Kosten für die Stadt) selbst angeboten. Allerdings nur, wenn sich genügend Firmen dafür interessieren. Zunächst sei das Interesse überraschend gering gewesen, doch jetzt hätten die Betreiber angekündigt, mit dem Ausbau im ersten Quartal 2018 zu beginnen, berichtete Habermann.

Landesausstellung Die Stadt „ist stolz und brennt darauf“, sich bei der Landesausstellung 2020 mit dem Thema „Wittelsbacher Städtegründer“ richtig gut zu präsentieren, versicherte der Rathauschef. Aichach habe was zu bieten und er hofft darauf, dass zumindest die Außenrenovierung der Burgkirche im Stadtteil Oberwittelsbach bis dahin abgeschlossen ist. Die Stadt will den Burgplatz 2019 herrichten und das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach soll im Ausstellungsjahr eine besondere Rolle spielen.