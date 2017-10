2017-10-22 19:21:00.0

Polizei Unfallflucht in Sielenbach: Zaun und Thujahecke umgedrückt

Schaden könnte beim Rangieren mit einem größeren Fahrzeug an der Ringstraße entstanden sein. Der Schaden ist vierstellig.

Unfallflucht hat ein bislang Unbekannter am Freitag in Sielenbach begangen. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen 7 und 10 Uhr in der Ringstraße wohl mit einem Fahrzeug beim Rangieren ein Gartenzaun samt Thujahecke großflächig umgedrückt. Wegen des Schadensbildes geht die Polizei von einem größeren Fahrzeug aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)