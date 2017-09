2017-09-26 12:18:00.0

"Wer wird Millionär?" "Wer wird Millionär?": Natalie Biller verlässt Show mit 8000 Euro

Natalie Biller aus Aichach war das Risiko bei der 16.000-Euro-Frage bei "Wer wird Millionär?" zu hoch. Dabei hätte sie doch die richtige Antwort gewusst. Von Ulrike Eicher

Für die Million hat es zwar nicht gereicht, aber Natalie Biller aus Aichach ist trotzdem sehr zufrieden: 8000 Euro hat sie im zweiten Teil der Jubiläumssendung von „Wer wird Millionär“ mit Moderator Günther Jauch gewonnen, die am Montagabend auf RTL ausgestrahlt wurde. „Das ist doch besser als nichts“, sagt die 18-Jährige gut gelaunt, als alles vorbei ist. Ein wenig ärgert sie sich aber schon. Darüber, dass sie als Schützenkönigin ausgerechnet an einer Frage zum Biathlon gescheitert ist.

„Was ist während eines Biathlonrennens beim Liegendschießen anders als beim Stehendschießen“ möchte Günther Jauch für die 16.000 Euro wissen. Biller ist sich nicht ganz sicher und zieht ihren letzten Joker, Ralf Schnoor, der selbst 2010 die Million in der Sendung gewonnen hat.

Doch auch der schwankt. „Und dann habe ich mich nicht getraut und lieber aufgehört“, sagt die 18-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei hätte sie die richtige Antwort genommen, nämlich C: „Durchmesser der Zielscheibe“. Aber das Risiko war ihr dann einfach zu groß, schließlich wären ihr nur 500 Euro geblieben, wenn sie falsch gelegen hätte.

"Wer wird Millionär?": Aichacherin Natalie Biller braucht keinen Trost

Immerhin tröstet sich die Sportschützin der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft in Aichach damit, dass auch manche ihrer Schützenkollegen die Antwort nicht gewusst hätten. Nachdem die Sendung aufgezeichnet worden war, habe sie ein wenig herumgefragt. „Biathlon ist eben eine ganz andere Sportart“, sagt sie.

Ansonsten aber braucht Natalie Biller keinen Trost, sondern schmiedet lieber Pläne: Für das Geld gibt es zuerst mal eine neue Brille, der Rest wird gespart. Denn im nächsten Jahr macht die 18-Jährige an der Fachoberschule Friedberg Abitur und danach möchte sie ins Ausland gehen – da komme das Geld gerade recht. Und die Erfahrung nimmt sie auch gerne mit. Spannend sei es vor allem gewesen, Günther Jauch mal selbst gegenüberzusitzen: „Er ist wahnsinnig groß, bestimmt über 1,90 Meter. Das hätte ich nicht gedacht“, sagt sie. Auch die Stimmung unter den jungen Kandidaten sei sehr gut gewesen: „Da gab es keine Konkurrenz.“

Zum 18. Geburtstag der Sendung nahmen nur 18-Jährige am zweiteiligen Spezial „,Wer wird Millionär’ – Endlich volljährig!“ teil. Ihr bester Freund aus dem Aichacher Stadtteil Sulzbach hat Natalie Biller dafür angemeldet – und dann auch zur Quiz-Show begleitet. In Sulzbach gab es sogar ein Public Viewing. Gegen die anderen Kandidaten hat sie sich schon in der Sendung vor einer Woche durchgesetzt. Dann aber lief die Zeit ab, während die Aichacherin noch im Spiel war. Und so blieb es für die Fans und Zuschauer noch einmal spannend bis zum Montagabend.