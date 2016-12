2016-12-24 12:41:00.0

Aichach Wie ein Christkind Weihnachten feiert

Aichachs Christkind Alessia erzählt, wie es Heiligabend verbringt. Wie haben sich die Bräuche der Familie verändert? Alessias Eltern und Großeltern berichten, wie es früher war. Von Katja Röderer

Was wünscht sich das Christkind zu Weihnachten? Die elfjährige Alessia muss nicht lange überlegen. „Dass alle schöne Weihnachten haben“, sagt sie. Und dass die Familie gesund bleibt. Naja, und ein Jugendzimmer, das wäre toll. Alessia weiß das so genau, weil sie in diesem Jahr das Aichacher Christkind ist.

Das Mädchen war wochenlang jeden Abend dabei, wenn die Türchen am Rathaus-Adventskalender geöffnet wurden. Sie gab den Startschuss für den Christkindlmarkt, besuchte Weihnachtsfeiern, Krankenhausveranstaltungen und kommt alles in allem auf gut 40 Termine in einem ungewöhnlich langen Advent. Damit hat sich das Christkind selbst einen großen Wunsch erfüllt, denn die Elfjährige wollte schon immer ein Mal Christkind sein. Ihre Eltern und Großeltern hatten anderes auf ihre Wunschzettel geschrieben, als sie elf Jahre alt waren. Sie können sich gut an diese Zeit erinnern.

ANZEIGE

Weihnachten in den frühen 50ern in München

Helmut Wagner erlebte Weihnachten als Elfjähriger in den frühen 50ern in München. „Da hatten wir nicht jedes Jahr eine Weihnachtsbaum“, erzählt der Opa des Christkindes väterlicherseits. Um die zwei Mark müsste so ein Baum in München gekostet haben – zu teuer für die Familie. Die Eltern haben das Geld dann lieber für Essen ausgegeben. Helmut Wagner berichtet von entbehrungsreichen Jahren. Es war die Zeit der Lebensmittelmarken und Mehlspeisen.

Die Kerzen am Baum brannten viel zu schnell herunter und immer tropfte Wachs auf den Boden. Der Weihnachtsbaum wurde meist mit zusätzlichen Ästen zusammengesteckt, die zerbrochene Weihnachtsbaumspitze eines Tages durch einen selbstbemalten Pappstern ersetzt. „Aber eine Krippe, ein Gesteck und Kerzen hatten wir immer“, sagt Helmut Wagner. Orangen oder Schokolade gab es kaum für ihn und seine Schwester. Gebacken wurde in der Adventszeit mit Äpfeln und gesammelten Nüssen. Das Christkind brachte Socken, Pullover oder Schuhe. „Was man halt gebraucht hat“, erinnert sich der 74-Jährige. Spielzeug war die Ausnahme.

Trotz allem war Weihnachten schön, sagt er. Endlich saß die Familie zusammen, verbrachte besinnliche Stunden miteinander und die Eltern, die sonst viel arbeiten mussten, hatten Zeit für die Kinder. Früher sei es an Weihnachten nicht so hektisch und laut zugegangen, da ist sich Helmut Wagner sicher. Er habe in München noch im Schnee auf der Straße spielen können. Heute Abend feiert der Opa des Christkindes, der seit vielen Jahren in Aichach lebt, Weihnachten mit seiner Frau bei seinem Sohn und dem Christkind in Aichach. „Da geht’s uns gut“, freut er sich.

Weihnachten Ende der 60er in Sachsen

Oma Brunhilde Schöne ist jedes zweite Jahr in Aichach dabei. Sie ist mütterlicherseits die Oma des Christkindes und hat Weihnachten als Elfjährige Ende der 60er im sächsischen Schirgiswalde erlebt. In dem katholischen Ort, wenige Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, kam tatsächlich auch das Christkind, wo sonst im protestantischen oder konfessionslosen Sachsen der Weihnachtsmann die Geschenke brachte. „An den Tagen vor Weihnachten flogen manchmal plötzlich Nüsse in die Tür“, erinnert sich Oma Brunhilde Schöne. Dann habe der Vater ihr und ihren Geschwistern erzählt, dass Engel um das Haus schleichen würden um zu sehen, ob die Kinder brav sind.

An Heilig Abend war die Tür zum Wohnzimmer zunächst abgeschlossen. Die Kinder sangen im Schlafzimmer und warteten gespannt auf das Christkind. Es brachte kleine Geschenke für jeden einzelnen und ein Großes, mit dem alle zusammen spielen konnten. In einem Jahr bekamen die Kinder ein Puppentheater, ein anderes Mal ein Mikroskop, erzählt Brunhilde Schöne. Auch sie findet, dass die Adventszeit früher weniger hektisch verlief. Es habe auch nicht so viele Weihnachtsmärkte gegeben. Und es waren weiße Weihnachten in Schirgiswalde.

Weihnachten Anfang der 90er in Sachsen

An viel Schnee zu Weihnachten denkt auch die Mutter des Aichacher Christkindes, Yvonne Wagner, gern zurück. Sie erlebte Weihnachten als Elfjährige Anfang der 90er im benachbarten Callenberg. Weil ihr Vater an Heilig Abend Geburtstag hat, seien vormittags Geburtstagsgäste zum Frühstück empfangen worden. Mittags habe es Spaghetti mit Tomatensoße und Jagdwurst gegeben, erzählt Yvonne Wager. Nach dem Mittagessen wurde meist gespielt oder geschlafen bevor es in die Kirche ging. Ihr Vater, der nicht katholisch ist, habe derweil daheim alles für die Bescherung vorbereitet.

Kartoffelsalat und Wiener Würstchen seien aufgetischt worden, bevor das Christkind zur Bescherung klingelte. Immer habe es eine Überraschung gegeben, wenn beispielsweise noch ein großes Geschenk draußen vor der Haustür auf die Kinder wartete. „Und dann waren da auch immer noch Fußstapfen im Schnee zu sehen“, erzählt sie.

Wie das Christkind heute feiert

Das Aichacher Christkind Alessia und der vierjährige Bruder Felix feiern heute ganz ähnlich wie damals Mama Yvonne. Mit einem gemütlichen Frühstück beginnt Heilig Abend bei den Wagners in Aichach. Oft werden noch Gesellschaftsspiele hervorgeholt, dann läuft die Familie zur Kindermette in die Kirche.

Bevor die Großeltern kommen und es Kartoffelsalat und Würstchen gibt, öffnet Alessia in diesem Jahr noch ein Türchen am Adventskalender des Aichacher Rathauses. Der kleine Felix hofft, dass das Christkind ihm den gewünschten Spielzeugkran bringt, eine Rennbahn für seine Spielzeugautos und ein Buch von Jim Knopf. Freuen darf er sich auf jeden Fall schon jetzt darauf, dass wieder Geschichten vorgelesen werden. „Das mag er besonders gern“, erzählt die große Schwester, das Christkind Alessia.