2017-04-14 17:00:41.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhausens Müller trifft gleich dreimal

BCA-Stürmer ist beim 4:1-Erfolg in Glött der entscheidende Mann und führt nun die Torjägerliste an. Der Klassenerhalt ist am Römerweg endgültig gesichert.

Mit einem hochverdienten 4:1-Sieg kehrte der BC Adelzhausen vom Gastspiel beim SSV Glött zurück. Durch eine konzentrierte Leistung ist der Klassenerhalt nun auch rechnerisch geschafft.

BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs war überglücklich: „Unser Sieg ist vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen, doch letztlich haben wir den Sieg souverän eingefahren.“ Der BCA reiste mit nur 12 Mann an, doch auch der Gegner war personell angeschlagen, sodass sich ein unspektakuläres Spiel mit wenigen Höhepunkten entwickelte. Adelzhausen kontrollierte aus einer sicheren Abwehr, organisiert vom starken Elias Maurer, heraus das Spiel. In der 19. Minute setzte der BCA den Gegner aber nach Ballverlust unter Druck, das Leder kam am Strafraum zu Spielertrainer Andreas Brysch, der in die Mitte passte, und dort stand Patrick Schuch völlig frei und verwertete eiskalt. Nur sechs Minuten später legte der BCA nach: Wieder war es der starke Schuch, der mustergültig in die Gasse zu Torjäger Dominik Müller passte – 2:0 (25. Minute). BCA-Keeper Michael Fottner erlebte einen sehr ruhigen ersten Durchgang.

In der 54. Minute die Vorentscheidung: Sebastian Kinzel schickte mit einem genialen Pass Müller in die Tiefe, und der traf zum 3:0. Der komfortable Vorsprung hielt nur zwei Minuten, als Glött durch Mirsat Bisgin auf 1:3 verkürzte. Glött intensivierte anschließend seine Offensivbemühungen, doch die BCA-Defensive ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Die endgültige Entscheidung besorgte dann wiederum Müller nach 73 Minuten, als er seinem Gegenspieler davonlief und zum 4:1 traf. Somit schob sich der BCA-Torjäger mit nun 21 Toren an die Spitze der ligaweiten Torschützenliste. Glött hätte in der 77. Minute noch Ergebniskosmetik betreiben können durch einen Foulelfmeter, doch Bisgin scheiterte an BCA-Torwart Fottner, der erneut einen sehr souveränen Eindruck hinterließ. So ging kurz darauf eine faire Partie mit einem gerechten Ausgang zu Ende, mit welchem sich der BCA wieder auf Rang sieben in der Tabelle schieben konnte. (jüd)

BC Adelzhausen Fottner, Maurer, Götz, Kistler, Brysch, Schulz, Schuch, Dumbs (69. Kügle), Mahl, Kinzel, Müller

Zuschauer: 70

Tore 0:1 Schuch (19.), 0:2 Müller (25.), 0:3 Müller (54.), 1:3 Bisgin (56.), 1:4 Müller (73.)

Bes. Vorkommnis Fottner hält Foulelfmeter von Bisgin (77.)