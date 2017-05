2017-05-06 00:05:03.0

Handball Aichacherinnen mit erstem Schritt

A-Juniorinnen des TSV werden beim Qualifikationsturnier in eigener Halle Zweiter

Mit einem zweiten Platz in der ersten Turnierrunde machte die weibliche A-Jugend der Aichacher Handballer den ersten Schritt zur Qualifikation für die Landesliga.

Insgesamt vier Partien mussten die Aichacher Mädchen in eigener Halle bestreiten. Gleich im ersten Spiel ging es gegen den FC Burlafingen, gegen den man im Final-Four der vergangenen Landesligasaison gewonnen hatte. Die Aichacher Mädels kamen gut ins Spiel, zeigten ihren erfolgreichen Tempo-Handball und setzten sich zur Halbzeit schon mit 6:3 Toren ab. Obwohl die Burlafinger Handballerinnen fast ausschließlich Spielerinnen des älteren Jahrgangs 1999 auf dem Feld hatten, konnten sie dem Aichacher Spiel nichts entgegensetzen. Auch in der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild, und der TSV siegte mit 12:7.

In den folgenden beiden Partien gegen Landau und Altenerding hatte man es mit Mannschaften zu tun, die beide komplett aus der B-Jugend aufgerückt waren. Hier konnten die Aichacher Mädels von ihrer Erfahrung profitieren und zwei lockere Siege (15:4 und 23:11) einfahren. Im letzten Spiel ging es gegen die bis dato ebenfalls ungeschlagene Mannschaft aus Dietmannsried/Altusried um den Turniersieg. Zur Halbzeit stand es 5:5. In der zweiten Hälfte brachten die zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen die Aichacherinnen aus dem Konzept. Nahezu jeder gegnerische Angriff endete mit Siebenmeter und Zeitstrafe. Dadurch gab es am Ende eine 15:20- Niederlage.

Das gesetzte Ziel – Vorrücken in der Landesliga-Qualifikation – war den Paarstädterinnen aber nicht mehr zu nehmen. (AN)

TSV Aichach Vildan Acar (TW), Anna Euba (7), Zehra Erdim, Marie Holzapfel (1), Anna Mahl (12/4), Lucia Metzger, Lina Mahl (16/3), Annika Elbl, Lena Rappel (12), Ramona Bscheider (19/3), Josi Ilk.