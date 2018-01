2018-01-30 01:53:00.0

Ringen Aichachs Nachwuchs glänzt auf Matte

Sieben TSV-Kämpfer zeigen bei bayerischen Meisterschaften in St. Wolfgang starke Leistungen. Am Ende holt sich aber nur Mikael Golling den Titel. Felix Boussad hat viel Pech. Von Sebastian Richly

Mit sieben Nachwuchsringern fuhren die Aichacher Trainer Oguz Özdemir und Tobias Mustafa zu den bayerischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil nach St. Wolfgang (Kreis Erding). Und die Reise hat sich gelohnt. Durch die Bank zeigten die Paarstädter starke Leistungen, auch wenn sich am Ende nur Mikael Golling den Titel holte.

Der 12-Jährige dominierte in der B-Jugend bis 75 Kilogramm. Im Finale war er seinem Kontrahenten derart überlegen, dass es am Ende 16:0 für den Aichacher hieß. In einem Freundschaftskampf trat Golling dann noch in der Gewichtsklasse bis 85 Kilo an. Trotz seines Gewichtsnachteils gewann er auch hier mit 15:0. Oguz Özdemir war begeistert vom jungen Aichacher: „Er ist vor allem technisch sehr stark. Wenn er uns erhalten bleibt, werden wir noch viel Freude mit ihm haben.“ Gleiches gilt für Mustafa Kaya, der in der C-Jugend in der Klasse bis 34 Kilo antrat. Für den Zehnjährigen war es die Premiere bei der Bayerischen. Kaya legte mit vier Siegen einen Start nach Maß hin. Die erste Niederlage brachte Özdemirs Neffen dann aber aus dem Konzept, sodass am Ende der fünfte Platz stand. „Da war mehr drin. Aber er ist einer für die Zukunft“, so sein Onkel. Seine erste bayerische Meisterschaft bestritt auch Leon Bscheider in der C-Jugend bis 42 Kilo. Er schlug sich wacker und war in seinem zweiten Kampf nahe am Erfolg dran.

Längst etabliert bei den Ringern des TSV Aichach sind die Brüder Dawid und Daniel Walecki, die trotz ihres jungen Alters bereits in der Landesligamannschaft im Einsatz waren. Bei den A-Junioren erreichte Daniel Platz fünf in der Klasse bis 72 Kilo, sein älterer Bruder Dawid landete bei den Kadetten bis 71 Kilo auf Rang drei. „Da war mehr drin. Den vorletzten Kampf hat er verschlafen“, so Özdemir. Schon ein fester Bestandteil der Erwachsenenmannschaft in Aichach ist Felix Boussad. Der 19-Jährige zeigte einen fehlerfreien Wettkampf, verletzte sich allerdings im Duell mit einem Gegner. Durch den Bänderiss im Fuß konnte er nicht mehr weiterkämpfen und wurde Dritter bei den Kadetten bis 67 Kilo. „Er hätte mit Sicherheit gewonnen. Felix hat eine Pechsträhne. Er fiel in der vergangenen Saison auch länger wegen Rückenproblemen aus.“

Ein Aichacher Neuling überrascht

Für die Überraschung des Turniers sorgte Maximilian Iftenie. Der Bruder von Landesliga-Ringer Erik Iftenie stand erst vor einem halben Jahr das erste mal auf der Matte. Er schlug sich wacker und wurde bei den Kadetten bis 80 Kilo Vierter. „Das ist eigentlich kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass er erst am Anfang ist. Er kämpft furchtlos und ist sehr ehrgeizig.“ Hinzu kommt, dass Iftenie für den Wettkampf 15 Kilo abgenommen hat. Insgesamt war Özdemir zufrieden. Den Grund dafür kennt er: „Tobias Mustafa trainiert seit einem halben Jahr nicht nur die Erwachsenen, sondern auch den Nachwuchs. Er ist fleißig und macht sehr gute Arbeit.“ Vier Mal pro Woche geht es für Mustafa und seine Mannschaft auf die Trainingsmatten. „Die Jungs nehmen das Training voll an. Ich bin stolz auf das, was Tobi leistet.“ Für die Zukunft sieht er die Aichacher Ringer gut aufgestellt. „Wenn uns der Nachwuchs erhalten bleibt, können wir uns freuen. Aber je mehr gute Ringer, desto besser.“ Gerade vor dem Hintergrund der Entscheidung, wieder mehr auf die eigenen Talente zu setzten, spielen die Erfolge des Nachwuchses eine wichtige Rolle.

Am Wochenende sind die Aichacher Ringer erneut gefordert. Dann geht es zu den bayerischen Meisterschaften im Freistil nach Diedorf. Sechs Nachwuchskämpfer sind dann für den TSV am Start.