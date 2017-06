2017-06-20 18:45:00.0

Fußball-Landesliga Aindling startet Saison auswärts in Ichenhausen

Nur vier Tage später steht für das Team von Roland Bahl das erste Landkreisderby gegen den SV Mering an. Im Landkreissüden kommt es schon zum Auftakt zum Top-Duell.

Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die Spielpläne für die Landesliga-Saison 2017/18 festgelegt. Zum Eröffnungsspiel in der Landesliga Südwest empfängt am Freitag, 14. Juli, der TV Bad Grönenbach den SV Egg an der Günz. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Der TSV Aindling startet am Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SC Ichenhausen in die neue Saison.

Das erste Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Roland Bahl am Mittwoch, 19. Juli, um 18.30 Uhr gegen den SV Mering. Das erste Derby mit dem zweiten Landkreisgegner, dem FC Stätzling, steht am Sonntag, 27. August, um 15 Uhr im Friedberger Stadtteil an. Im Landkreissüden steigt bereits zum Auftakt am Sonntag, 16. Juli, um 15 Uhr das Derby SV Mering – FC Stätzling. (AN)