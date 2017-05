2017-05-23 00:04:28.0

Abstimmung Birzl liegt bei Sportlerwahl vorne

Kühbacher Tischtennisspielerin auf Platz eins. Bis Donnerstag geht die Wahl

Endspurt bei der Wahl zum Sportler des Monats April. Noch bis Donnerstag 12 Uhr haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten abzugeben. Zur Wahl stehen Tischtennisspielererin Clara Birzl (TSV Kühbach), Fußballer Max Schmuttermair (BC Aichach) und Rennfahrer Pirmin Weixler (Inchenhofen).

Bislang liegen die Nominierten eng beieinander. Doch Tischtennisspielerin Clara Birzl liegt aktuell in allen drei Kanälen vorne. Online folgt ihr Rennfahrer Pirmin Weixler auf Platz zwei. Bei der SMS-Abstimmung ist Fußballer Max Schmuttermair Zweiter. Schon wenige Stimmen können das Ergebnis wieder in eine andere Richtung lenken. Noch ist also bei der Wahl nichts entschieden. Alle drei Kandidaten können noch der AN-Sportler des Monats April werden. Sie haben noch bis Donnerstagmittag Zeit, bei der Abstimmung mitzumachen. (sry-)

So können Sie mitmachen

Sie können abstimmen unter der Nummer:

01375/80 80 54-01 für Birzl

01375/80 80 54-02 für Schmuttermair

01375/80 80 54-03 für Weixler

Oder Sie schicken uns eine

SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Birzl

Zeitung AN 02 für Schmuttermair

Zeitung AN 03 für Weixler

- jeweils an die Nummer 4 20 20

Sie können Ihre Stimme

auch im Internet abgeben unter www.aichacher-nachrichten.de/an-sportlerwahl.