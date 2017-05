2017-05-11 14:00:00.0

Tennis Die gelben Bälle fliegen wieder

Die Damen des TC Aichach erwischen einen Fehlstart. So lief der Auftakt für die anderen Mannschaften.

Während die Damen I des TC Aichach einen Fehlstart hinlegten, machen die Herren 60 der SG Rehling auch in der neuen Liga erfolgreich weiter.

TC Aichach

HerrenI Mit 3:6 zog der TC in der Kreisklasse I gegen die Reserve des TSV Pöttmes den Kürzeren. Julian Monzheimer und Alexander Leischner gewannen ihre Einzel. Gut schlug sich Thomas May, der gegen den Tschechen Michael Netik nach hartem Kampf mit 6:7 und 3:6 verlor. Den einzigen Doppelsieg holten Thomas May/Florian Laske.

HerrenII Stark präsentierte sich der TCA in der Kreisklasse 4 bei der DJK Stotzard. Harald Borosch, Alexander Spengler, Leonhard Predasch und Johannes Neukäufer siegten beim klaren 6:0.

Herren40 Als Aufsteiger in die Bezirksklasse 2 verschafften sich die Herren 40 gegen die TeG Lech-Schmuttertal II mit einem 8:1 Respekt. Hans Wagner, Hannes Leopold, Mirko Michalewicz, Klaus Thurn, Alois Kaupp und Alexander Nehrhaupt legten mit sechs gewonnen Einzeln den Grundstein. Hans Wagner/Mirko Michalewicz und Hannes Leopold/Alexander Nehrhaupt packten noch zwei Doppelpunkte drauf.

Herren50 Walter Schenkl, Rudi Ostermayr, Bernd Burkhart, Günter Seelos und Harald Greifenegger sorgten bereits durch fünf gewonnene Einzel für die Entscheidung beim TC Buchdorf. Rudi Ostermayr/Bernd Burghart holten den Doppelpunkt zum 6:3-Gesamtsieg.

Herren70 Der TCA kassierte in der Landesliga Süd gegen den TC Bad Wörishofen mit 2:4 eine unglückliche Niederlage. Reiner Laske und Federico von Beck-Peccoz waren erfolgreich. Peter Hermann-städter musste im Doppel verletzt aufgeben. Das erste Doppel mit Burghart/Laske ging mit 4:6, 3:6 verloren.

DamenI Einen Fehlstart gab es für die Damen I, die in der Bezirksklasse 2 mit 3:6 gegen den TSV Leitershofen unterlagen. Nach den Einzeln stand es durch Siege von Carolin Strobl, Julia Schubert und Sießmair Barbara 3:3.

DamenII 3:3 spielte der TCA in der Kreisklasse III beim TC Meitingen II. Iva Vlahinic und Daniela Reichhold erkämpften sich mit 10:8 im Match-Tiebreak die Punkte, während Lena Wolters mit 9:11 in der Verlängerung verlor. Martina Schlittenbauer/Iva Vlahinic gewannen.

Damen30 Einen guten Start feierten die neu gegründeten Damen 30 in der Bezirksliga gegen den TC Mering. Bettina Meiringer, Ute Maiterth, Katrin Storr und Carolin Strobl entschieden alle vier Einzel für sich. Carolin Strobl/Martina Oefele gewannen ebenfalls. (rl)

Juniorinnen 18 TCA – Nördlingen II 3:3

Siege Hannah Leopold, Caroline Müller, Anna Gulden/Julia Hadwiger.

Junioren 18/1 TCA – TC Friedberg 2:4

Siege Sebastian Kühnruß, Benedikt Eigner/Lorenz Davideit.

Junioren 18/2 TC Dasing – TCA 2:4

Siege Fabian Wintermayer, David Käuferle, Leo Clauss, Fabian Wintermayer/Leo Clauss.

Knaben TCA – Motzenhofen 2:4

Siege Fritz Clauss, Tilmann Braun/Fritz Clauss.

Bambini 12 TCA – TSV Welden 6:0

Siege Tim Selig, Jonathan Braun, Karla Müller und Philipp Dürr, Braun/Dürr, Selig/Talia Istanbullu.

SC Oberbernbach

Herren Der SCO verlor beim TC Rennertshofen mit 2:7. Tobias Schneider (6:3/6:1) und Peter Kneise (6:2/7:6) holten die Punkte. (vs)

Junioren SCO – TC Wittelsbach 5:1

Siege Jonas Ullmann (6:4/6:2), Florian Schmidberger (7:5/6:3), Wesley Weiske (7:5/6:3), Steffen Vogl (6:2/6:3), Jonas Ullmann/Steffen Vogl (6:2/6:3).

Juniorinnen SCO – TSV Westendorf 2:4

Siege Jana Danziger (7:5/6:3), Leonie Petersen (6:4/7:6).

Knaben SCO – TC Schrobenhausen 1:5 Siege Johannes Stöckl (6:4/4:6/10:7).

TC Obergriesbach

Damen Die Damen waren gegen den TC Schrobenhausen gefordert. Nachdem Daniela Brucklacher (6:0, 6:2) und Manuela Sedlmair (6:1, 6:0) gewannen, hätten zu einem Gesamtsieg alle drei Doppel gewonnen werden müssen. Dies gelang jedoch nur Jessica May/Angelika Kraus mit 6:4 und 6:1. So hieß es am Ende 3:6.

Damen 50 Ein enges Match gab es gegen den TC Neuburg-Brandl. Von den sechs Matches wurden vier im Match-Tiebreak entschieden. Für den TCO punkteten Irene Achter/Inge Lind in ihrem Doppel (6:2, 4:6, 10:7). Zuvor hatte Inge Lind mit 6:2, 6:3 gewonnen. So ging diese Begegnung mit 2:4 verloren.

Knaben TCO – Schwaben Augsburg 5:1

Siege Sebastian Klytta (6:1, 6:1), Anna Stammnitz (6:3, 7:6), Alexander Reiter (7:5, 4:6, 10:6), Rasmus Reichel (6:4, 6:3), Klytta/Stammnitz (6:1, 6:2).

SG Rehling/Aindling/Langweid

Herren60 Bejubelte man nach Abschluss der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bezirksklasse 1, so bekamen die Herren 60 der SG Rehling gleich im ersten Spiel das Spielniveau in der Bezirksliga zu spüren. Gegen TC Rot-Weiß Krumbach setzte es eine 1:8-Niederlage. Die SG konnte keines von sechs Einzeln für sich entscheiden. J. Meitinger/H. Barl sorgten für den Ehrenpunkt.

TC Wittelsbach

Herren40 Die Herren 40 unterlagen der DJK Stotzard mit 1:5. Den Ehrenpunkt für den TCW holte Peter Thurner, der sein Einzel souverän mit 6:0, 6:1 gewann.

Herren60 Die Herren 60 gewannen gegen den SV Untermeitingen mit 6:0. Horst Schiffmann (6:3, 6:0), Günter Faltus (4:6, 6:4, 10:7), Axel Politynski (6:3, 7:5) und Claus Dinauer (6:2, 7:5) punkteten souverän. Auch beide Doppel mit Hubert Kreutmayr und Norbert Holzmann im Einsatz konnten für die Wittelsbacher entscheiden.

Damen Keine Chance hatten die Damen gegen den starken TC Motzenhofen und unterlagen mit 0:6.

Damen50 Auch die Damen 50 mussten sich mit 2:4 dem TC Schrobenhausen geschlagen geben. Angela Grabmann gewann mit 7:6, 6:0. Rosi Jung musste nach gewonnenen ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben, sodass es nach den Einzeln bereits 1:3 stand. Der Punkt von Conny Keiper und Angela Grabmann (6:4, 6:3) im Doppel reichte nicht mehr zum Sieg.

Junioren 18 TCW – SCO 1:5

Siege Matthias Staudinger/Stefan Schmach.

Knaben14TCW – TSV Kühbach 4:2

Siege Benjamin Haas (6:1, 6:2), Simon Gold (6:0, 6:1), Johannes Lechner/Ben- jamin Haas, Kilian Lechnerr/Thomas Schmach.