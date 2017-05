2017-05-17 00:03:28.0

Dynamisch

TischtennisspielerinClara Birzl

Kaum zu schlagen war im April Nachwuchstischtennisspielerin Clara Birzl. Zunächst gewann die Neunjährige den Kreisentscheid und qualifizierte sich für die schwäbischen Minimeisterschaften, ein Turnier-Format für Spieler unter zwölf Jahren. In Thannhausen holte sich das Talent des TSV Kühbach in einem spannenden Finale sogar den Titel in ihrer Altersklasse und qualifizierte sich so für die bayerischen Meisterschaften. Für Clara Birzl, die seit ihrem sechsten Lebensjahr den Sport ausübt, ist es die erste Turniersaison. Auch bei den Gesamtjugendturnieren, der nächsthöheren Stufe über den Minimeisterschaften, hielt sie mit der erfahreneren Konkurrenz gut mit. Seit dem Frühjahr spielt sie auch in der dritten Mädchenmannschaft des TSV. Abteilungsleiter Alois Durner freut sich: „Sie ist ein Talent und hat einen großen Sprung gemacht.“