Fußball FCP siegt und verliert

FC Pipinsried gewinnt seinen letzten Test 6:0 in Pöttmes: Hürzeler verletzt, Nsereko geht

Der letzte Test für Aufsteiger FC Pipinsried vor dem Start in die Regionalliga am Dienstagabend gegen Schweinfurt ist gelungen. Mit 6:0 gewann das Team von Fabian Hürzeler in Pöttmes. Der Spielertrainer kann dennoch auf keinen Fall zufrieden sein, denn er selbst verletzte sich bei einem Foul von Sebastian Kinzel schwer am Sprunggelenk bereits nach 17 Minuten. Sein Einsatz morgen ist fraglich. Die zweite Fußballmeldung aus dem Dachauer Hinterland: Savio Nsereko ist schon wieder weg. Der ehemalige 1860-Profi verlässt den Verein nach nur wenigen Wochen. Kurz vor dem Saisonstart wird sein Vertrag aufgelöst. Das Kapitel mit dem U19-Europameister aus dem Jahr 2008 ist also schon wieder vorbei, bevor es überhaupt begonnen hatte. In einer Presseerklärung heißt es: „Verein und Spieler haben festgestellt, dass es unüberbrückbare Differenzen darüber gibt, wie das gemeinsame Ziel, dass der Spieler – neben einer beruflichen Beschäftigung – durch regelmäßiges Training und Spielpraxis einen Fitnesszustand erreicht, die eine Rückkehr in den professionellen Fußballsport ermöglichen.“ Der Angreifer aus Uganda, 27, mit deutschem Pass, ausgestattet mit starker Technik und enormer Geschwindigkeit, galt einst als „Jahrhundert-Talent“. 2009 zahlte der Premier-League-Klub West Ham United 10,2 Millionen Euro Ablöse an Brescia Calcio. Es folgte der Absturz durch Eskapaden. Er verprasste seine üppigen Gehälter, täuschte 2012 sogar seine eigene Entführung vor, floh und kam ins Gefängnis. (fupa, AN)