2017-05-20 00:06:11.0

Gachenbach feiert mit drei Turnieren

Stockschützen sind 25 Jahre alt und erfolgreicher denn je

Der SSC Gachenbach wird heuer 25 Jahre alt. Dieses Jubiläum feiern die Gachenbacher Stockschützen an diesem Wochenende standesgemäß: mit drei Stockturnieren an drei Tagen.

Bei der Vereinsgründung im Jahr 1992 hat wohl keiner geglaubt, dass der Stocksport in Gachenbach (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) einmal einen derartigen Höhenflug erleben wird. Im vergangenen Sommer schaffte die erste Mannschaft den Verbleib in der ersten Bundesliga, und die zweite Mannschaft stieg in die erste Bundesliga auf.

ANZEIGE

An diesem Wochenende wollen die Gachenbacher das bisher Erreichte ausgiebig feiern. Bereits für gestern Abend war das Spargelturnier angesetzt mit Teams aus Karlskron, Langenmosen, Sandizell, Joshofen, Unterbernbach, Schiltberg, Haslangkreit, Ehekirchen, Aresing und Berg im Gau. Am heutigen Samstagnachmittag treffen sich um 13 Uhr alle Gachenbacher Vereine und Gruppierungen zum Kräftemessen mit dem Gemeinderat. Am Sonntag treten ab 9 Uhr zehn Duo-Mannschaften gegeneinander an: Jeder Schütze macht die doppelte Anzahl an Schüben, sodass es auch um Kraft und Ausdauer geht. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerhalb der Wettbewerbe können alle Gäste selbst den Stock schwingen.

Am Samstag, 27. Mai, startet dann für die beiden Gachenbacher Mannschaften in Lampoding am Waginger See die Saison. (kappm)