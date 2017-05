2017-05-30 00:03:09.0

Tagung Gauschützenkönige ohne Glück im Bezirk

Franz Achter erhält beim Bezirksschützentag in Benediktbeuren die Auszeichnung des Sportschützenbunds

Eine Delegation aus dem Sportschützengau Aichach nahm kürzlich am Bezirksschützentag in Benediktbeuren (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) teil. Die Gauschützenkönige traten zum Bezirkskönigsschießen an. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnten die Aichacher diesmal keinen Bezirkskönig mit nach Hause nehmen. Karl Beck aus Oberbernbach und Werner Barl aus Eisingersdorf hatten zuletzt in der Disziplin Luftpistole gewonnen.

Die Gauschützenkönige durften fünf Probeschüsse und zehn Wertungsschüsse abgeben. Damenkönigin Miriam Birkmeir von Almenrausch Willprechtszell erreichte mit einem 96,0-Teiler den neunten Platz von insgesamt 21 Starterinnen. Der Gauschützenkönig Luftpistole, Stefan Greppmeir von Gemütlichkeit Hollenbach, kam auf den 13. Platz. In seiner Disziplin traten 23 Könige an. Viktor Baumbach von den Vereinigten Schützen Kühbach, Gauschützenkönig in der Disziplin Luftgewehr, musste mit dem 26. Platz unter 27 Teilnehmern vorlieb- nehmen. Der Gauschützenkönig Aufgelegt, Georg Märdauer von Jägerblut Inchenhofen, kam auf den 10. Platz bei 15 Startern. Die Gaujugendkönigin, Karolina Müller von Adlerhorst Sulzbach, nahm bereits beim Jugendtag des Schützenbezirks Oberbayern an diesem Königsschießen teil.

Zum beeindruckenden Rahmenprogramm zählte ein Festabend im Barocksaal des Klosters Benediktbeuren. Am Sonntag fand der Festgottesdienst in der Basilika statt. 45 Fahnen zierten den Altarraum. Für die Gäste aus Aichach war es ein etwas ungewöhnliches Bild, als die drei Gebirgsschützenkompagnien mit ihren Karabinern in die Kirche einmarschierten. Nach dem Festgottesdienst ging ein Festzug vom Kloster zum Tagungslokal. Paula Stegmayer trug das Taferl des Sportschützengaus Aichach. Bei der Tagung des Schützenbezirks Oberbayern wurde das Blasrohr und der Bogen immer wieder erwähnt. Der Aichacher Gauschützenmeister Franz Achter wurde bei der Versammlung mit dem großen Ehrenzeichen in Silber des Bayerischen Sportschützenbundes ausgezeichnet. Im nächsten Jahr trägt der Sportschützengau Pöttmes-Neuburg am 14./15. April den Bezirksschützentag in Neuburg aus. (ach)