2017-07-26 15:59:00.0

Leichtathletik I Georg Steinherr humpelt zum Cupsieg

Der LCA-Dauerläufer rettet seine Gesamtführung trotz einer Verletzung ins Ziel. Schnellster LCAler und „schmerzfrei“ ist Michael Harlander. Er kommt aber nicht in Wertung. Von Horst Kramer

Es schien noch einmal spannend zu werden auf den letzten vier Runden des 10 000-Meter-Rennens beim 31. Karlsfelder Läufercup. Georg Steinherr (LC Aichach) war zwar mit einer komfortablen 56-Sekunden-Führung in den letzten Bewerb gegangen, doch dann wurde er mit jedem Schritt ein bisschen langsamer. „Er läuft nicht mehr rund“, stellte LCA-Coach Lorenz Bayr besorgt fest.

Der Grund: Bei Steinherr machte sich die Zerrung bemerkbar, die ihn vor Wochenfrist zur Aufgabe beim Aichacher Stadtlauf zwang (wir berichteten) – seinem Gesicht waren die Schmerzen anzusehen. Die M50-Konkurrenz witterte Morgenluft; allen voran der „Mann mit dem gelben Hütchen“, Karl-Heinz Michalsky (TSV Olching), der bisherige Dritte. Nach 8500 Metern zog er an Steinherr vorbei. Auf den letzten 400 Metern überholte auch noch der Serienzweite Erwin Baumgartner (LV Geiselhöring) den Aichacher. Zu spät. Steinherr humpelte nach 38:18,93 Minuten über die Ziellinie. Die Zeit war ihm egal, er wusste: „Es hat gereicht!“ Mit einer Gesamtzeit von 1:05:02,92 Stunden (addierte Zeiten aus den besten 3000-Meter- und 5000-Meter-Rennen sowie des 10000-Meter-Laufs) holte er sich den M50-Cup mit 45 Sekunden Vorsprung auf Baumgartner, weitere 45 Sekunden später folgte Michalsky. Im Gesamtklassement belegte Steinherr einen sehr guten fünften Rang.

Als schnellster LCA-Akteur des Abends erwies sich Michael Harlacher. Der lange Zeit am rechten Knie lädierte Blondschopf legte eine Art Steigerungslauf hin und traf nach 36:02 Minuten ein. „Schmerzfrei!“, wie er betonte. Ebenfalls sehr schnell unterwegs: Sein Vereinskamerad Andreas Kigele in 36:40 Minuten, nur 39 Sekunden über seinem persönlichen Rekord – eine starke Leistung angesichts der schwülen äußeren Bedingungen. In der Cupwertung tauchen beide nicht auf – sie hatten die 3000-Meter-Rennen verpasst. Ebenso wie Martin Bichlmeier, der in 40:02,81 Minuten haarscharf an der 40-Minuten-Marke vorbeirauschte. Christian Bayr verpasste seine Zielzeit von 40:59 Minuten mit 41:48 Minuten deutlich, weil er sich anfänglich einer zu langsamen Gruppe angeschlossen hatte. Christian Ippy schien mit seinen 42:33 Minuten indes zufrieden. So wie auch die neue LCA-Vorläuferin Kathrin Wörle. „Bestzeit!“, freute sie sich nach 45:38,14 Minuten, setzte dann aber mit einem Augenzwinkern hinzu: „Es war mein erstes 10000-Meter-Rennen auf der Bahn.“ Wörle wurde Tagesneunte und Seriensiebte.

Der Abend stand indes im Zeichen der DM-Fünften über 5000 Meter, Thea Heim (LG Telis Finanz Regensburg). Die gebürtige Starnbergerin wollte nur „einen lockeren Trainingslauf“ einschieben, wie sie vor ihrem Rennen erklärte. Doch dann flog sie mit einer persönlichen Bestzeit von 33:48,73 Minuten über die Bahn – 22 Sekunden schneller als bei ihrem bisher schnellsten 25-Runden-Rennen. „Ein Traum wird wahr! Erstmals unter 34 Minuten“, freute sich die 25-Jährige hinterher. Den Seriensieg holte sich die Tageszweite Monika Rausch (LG Region Landshut) nach 36:43,50 Minuten. Bei den Herren setzte sich der Führende Eric Hille (LG Telis Finanz Regensburg) klar durch.