2017-04-07 00:05:22.0

Schießen-Oberbayernliga Gundelsdorf nimmt Aufstieg ins Visier

Nach der Meisterschaft kämpfen die Tagberg-Luftgewehrschützen am Sonntag um die Bayernliga. Dabei geht es diesmal nicht Mann gegen Mann Von Josef Mörtl

Zum Mittwochstraining hatte Gottfried Schmid, Sportlicher Leiter der Gundelsdorfer Tagbergschützen, die allerneuesten Informationen für seine Luftgewehr-Cracks ins Roland-Schützenheim mitgebracht. Denn für das Oberbayernliga-Team geht es am Sonntag in München-Hochbrück um den Aufstieg in die Bayernliga, der zweithöchsten Klasse Süddeutschlands.

Gottfried Schmid sieht man eine gewisse Anspannung an, denn für ihn und seine Mannschaft gilt es, den schon erreichten Höhepunkt – der Meisterschaft in der Oberbayernliga – noch eins draufzusetzen. Der Aufstieg in die Bayernliga wäre das absolute Highlight für die Gundelsdorfer. Mit nach München-Hochbrück fahren Andreas Sauer, Marina und Lea Schmid, Michaela Meier, Jessica Preckel, Viktoria Ammler und Alex Kröpfl. Wer am Ende aber um 11.15 Uhr zum ersten Schießen an die Stände treten wird, gibt der Coach erst 30 Minuten vor dem Start bekannt. Seine Mannschaft hat er aber schon im Hinterkopf. Die letzten Schlüsse zog er bei einem 100-Schuss-Schießen am vergangenen Wochenende, das in Aislingen bei Gundremmingen stattfand. Ansonsten haben die Tagbergschützen seit dem finalen Rundenwettkampf Anfang März in Singenbach fleißig trainiert. Drei Mal pro Woche wurde im Roland-Schützenheim genau gezielt.

ANZEIGE

Und wie Schmid betonte, habe seine Mannschaft bei der Vergabe eines Aufstiegsplatzes berechtigte Chancen. Doch die acht Mannschaften, die in München-Hochbrück antreten, befinden sich allesamt auf Augenhöhe. Entscheidend wird die Tagesform und in erster Linie das Nervenkostüm sein. Denn der Modus sieht Folgendes vor: Die acht qualifizierten Mannschaften schießen zwei Durchgänge. Am Schluss wird die Summe aller erzielten Ringe zusammengezählt. Es gibt kein Mann-gegen-Mann-Schießen wie in der Oberbayernliga.

Den zweiten Durchgang bestreiten die Gundelsdorfer um 14.15 Uhr. Das Ergebnis wird im Anschluss sofort bekannt gegeben. Mit dabei sind auch die Konkurrenten von Frischauf Schützenlust Alberzell, die die Gundelsdorfer in der Oberbayernliga hinter sich ließen. Aus dem Bezirk Schwaben qualifizierten sich die FSG Römerturm Aufkirch, Eichenlaub Maria Steinbach, BSG Offingen und der SV Asbach-Bäumenheim. Vom Münchner Schützengau wirken die SG Birkhahn Badersfeld und der FSG Bund München III mit.

Derjenige mit dem besten Ringergebnis steigt direkt auf. Wie viele Teams nachfolgen, das entscheidet sich erst am Samstag, wenn die Bayernliga-Vertreter Donauperle Bergheim und Gemütlichkeit Mertingen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga schießen. Sollten beide aufsteigen, reicht den Gundelsdorfern am Sonntag auch Platz drei zum Aufstieg. Egal wie die Ausgangslage sein mag, die Gundelsdorfer Fans werden ihre Mannschaft begleiten. Um acht Uhr fährt ein Bus beim Busunternehmen Spangler ab. Gegen 17 Uhr nach Bekanntgabe der Ergebnisse fährt der Bus wieder nach Gundelsdorf zurück.