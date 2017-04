2017-04-18 00:06:05.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach stolpert erstmals 2017

Beim Mitaufsteiger VfR Neuburg kassiert der TSV seine erste Niederlage im neuen Jahr. Beim FC Lauingen holt die Adrianowytsch-Truppe ein Unentschieden

Nur einen Punkt aus zwei Spielen gab es für Bezirksligist TSV Hollenbach. Beide Male spielten späte Tore eine Rolle.

Unter der Rubrik „äußerst vermeidbar“ ist die erste Niederlage 2017 einzuordnen. Erst in der 91. Minute erzielte Alexander Müller für den Mitaufsteiger das siegbringende Tor. Bis dahin hielten die konterstarken Gäste die Hausherren nicht nur gut in Schach, sondern hätten bei mehr Konsequenz durchaus in Führung gehen können.

Schon neun Minuten nach Anpfiff prüfte Ricardo Anzano VfR-Keeper Matthias Kollar mit einem satten Schuss, kurz vor der Pause fast die Gästeführung, als Tobias Schmid Anzano bediente, der aber den Ball nicht präzise traf (44.). Zehn Minuten waren in Durchgang absolviert, da rollte schon der nächste gefährliche Hollenbacher Angriff. Diesmal bediente Anzano Schmid, dem der Ball im letzten Moment jedoch versprang. Spätestens in der 75. Minute hätte es im VfR-Kasten klingeln müssen. Kollar konnte einen strammen Schuss von Dominik Stark abwehren, aber nicht festhalten, den Abpraller jagte Simon Demmelmair aus fünf Metern über den Kasten. Dieser Lapsus rächte sich. In der Nachspielzeit schickte Stefan Huber Alexander Müller auf die Reise, der spitzelte den Ball am herausstürmenden Varga vorbei ins Netz.

TSV Hollenbach Varga, Simon Demmelmair (89. Johannes Aechter), Adrianowytsch, Knauer, Martin Aechter, Jakob, Schmid, Witzenberger, Stark, Hauke (75. Samuel Fischer), Anzano (87. Georg Demmelmair).

Tor 1:0 Müller (90.+1). Schiedsrichter Fischer (Kösching) Zuschauer 170.

Kurz vor dem Schlusspfiff erkämpfte sich der TSV Hollenbach durch ein Elfmetertor von Kapitän Martin Aechter im Wiederholungsspiel beim FC Lauingen ein 1:1. Es entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Vorteilen für die Heimelf in der ersten Halbzeit sowie einen dominierenden Gast im zweiten Spielabschnitt. Hollenbach verbuchte die erste Möglichkeit durch Tobias Schmid, der aus halblinker Position den Ball vorbeischob (7.). Auf der Gegenseite klärte Patrick Varga gegen Julian Eberhardt (19.). Danach spielte sich das Geschehen größtenteils in der Hollenbacher Hälfte ab. Fast mit dem Halbzeitpfiff die Führung durch Christoph Marek, der ein tolles Zuspiel von Goldau einschob (44.). Nach dem Wechsel drängten die Schützlinge von Coach Christian Adrianowytsch, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mitwirken konnte, auf den Ausgleich. Sieben Minuten vor dem Ende wurden die Bemühungen der Gäste belohnt. Schiedsrichter Manfred Keil (Wassertrüdingen) zeigte wegen eines Lauinger Handspiels nach einem Volleyschuss von Dominik Stark auf den Elfmeterpunkt. Martin Aechter behielt Nerven. Zwei Minuten später geriet das Remis aus Hollenbacher Sicht nochmals in Gefahr. Martin Knauer rutschte der Ball beim Abwehrversuch etwas über den Schlappen und der senkte sich nach einer Bogenlampe auf die eigene Latte. (mika)

TSV Hollenbach Varga, Simon Demmelmair (68. Knauer), Johannes Aechter, Witzenberger, Martin Aechter, Jakob, Schmid, Samuel Fischer, Stark, Hauke (32. Trautmann), Anzano (77. Georg Demmelmair).

Tore 1:0 Marek (44.), 1:1 Martin Aechter (85./Handelfmeter) ´Schiedsrichter Keil (TSV Wassertrüdingen) Zuschauer 100.