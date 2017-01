2017-01-28 08:00:00.0

Bersteigen Mit Behinderung erobert Michael Teuber die Berge

Der Radrennfahrer wagt sich auch in luftige Höhen. Nun geht es nach Ecuador. Der Odelzhauser verrät, was ihn fasziniert und auf was er speziell achten muss. Von Sebastian Richly

Faszination pur: Neben dem Radfahren fasziniert Michael Teuber das Bergsteigen. Trotz seiner Behinderung nimmt er nun den 6278 Meter hohen Berg Chimborazo in Ecuador in Angriff. Projekt-Fotograf Peter Neusser