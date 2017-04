2017-04-19 00:02:28.0

Fußball-Landesliga Nässe verhindert Aindlinger Gastspiel

Auch das Nachholspiel beim SC Ichenhausen fällt aus

Die Nachricht traf am Dienstag kurz vor 15 Uhr ein und kam unerwartet: Landesligist SC Ichenhausen hat nun auch das Nachholspiel gegen den TSV Aindling abgesagt.

Eigentlich war vorgesehen, dass dieses Duell in der Landesliga Südwest am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr beginnen sollte. Ursprünglich hätte die Begegnung bereits Mitte März ausgetragen werden sollen, damals konnte sie aufgrund schlechter Platzverhältnisse nicht stattfinden. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass der Boden im Hindenburgpark nach den Schnee- und Regenfällen am Montag und Dienstag zu sehr aufgeweicht sei. Nun steht der kommende Dienstag, 25. April, um 18.30 Uhr zur Debatte. Drei Tage später folgt für die Aindlinger das Heimspiel gegen Türkspor Augsburg um 19 Uhr.

Die erneute Verlegung der Partie in Ichenhausen wird wohl dazu führen, dass Michael Hildmann nach seinem Zehenbruch am Samstag in Nördlingen ins TSV-Team zurückkehren wird. Ein Einsatz bereits am Mittwoch wäre vielleicht noch zu früh gekommen. Und im Ries darf außerdem Anton Schöttl darauf hoffen, dass er nach langer Verletzungspause erstmals das Aindlinger Trikot tragen darf.

Vor ihrem zweiten Treffen (das Hinspiel endete 1:1) muss Ichenhausen zunächst auswärts ran. Am Samstag gastiert der Tabellenachte in Oberweikertshofen. Ganz sicher sei der Termin für das Nachholspiel aber noch nicht. (jeb)