2017-07-21 00:03:18.0

Pöttmes testet gegen Pipinsried

Spiel ist heute Abend

In der Vorbereitung zur neuen Kreisligasaison spielt der TSV Pöttmes am heutigen Freitagabend gegen den Regionalligisten FC Pipinsried. Für den FCP ist dieses Spiel die Generalprobe für den Ligaauftakt am Dienstag, 25. Juli, gegen Schweinfurt. Für den TSV ist es etwas Besonderes, einen solchen Gegner an der Schrobenhausener Straße begrüßen zu dürfen.

Mittlerweile merkt man den Pöttmesern die intensiven Trainingseinheiten sichtlich an. Im Spiel gegen den Bezirksligisten FC Ehekirchen zeigte man eine äußerst ansprechende Leistung. Am Wochenende spielte der TSV gegen den SV Manching II. Der Kreisligist siegte, aber die Kräfte schwanden während der 90 Minuten. Der TSV tritt mit dem kompletten Kader gegen den FC Pipinsried an. Am letzten Juliwochenende steht das Trainingslager an. Anstoß für das Testspiel heute auf dem Pöttmeser Sportgelände ist um 18.30 Uhr. (prch)