2017-11-15 15:12:00.0

Jugendfußball SG Hollenbach/Petersdorf glückt irre Aufholjagd

U19 macht aus einem 2:5 noch ein Unentschieden. Aichacher B-Jugend siegt dank Dreierpack des Kapitäns.

Die A-Junioren des SG Hollenbach/Petersdorf kamen nach einen 2:5-Rückstand in einer kuriosen Partie noch zum einem Unentschieden. Dennoch gab es Ärger mit dem Gegner. Die B-Jugend des BC Aichach feierte einen Befreiungsschlag. Überragender Akteur war Alket Nrecaj, der drei Tore besteuerte. Ecknacher U15 mit Sieg und Niederlage.

BC Aichach

B-Junioren Nach drei sieglosen Spielen kam der BCA gegen die spielstarken Gäste aus Rain sehr gut in die Partie. Trotz tiefem Boden gefielen die Gastgeber von Beginn an durch schöne Ballstafetten. Angetrieben vom überragenden Aichacher Kapitän Alket Nrecaj rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor des TSV. Nach einem sehenswerten Angriff erzielte Nrecaj den verdienten Führungstreffer, dem er kurze Zeit später per Kopfball nach einer herrlichen Flanke von Hasan Dal das 2:0 folgen ließ. Die Gäste aus Rain mit ihren technisch sehr starken Spielern konnten mit wenigen gelungenen Spielzügen nur in Ansätzen mithalten. Nach der Halbzeit wurde der BCA noch dominanter. Nrecaj sowie Kessy Engelhart, Luca Hörmann und der sehr starke Raphael Achter in der Abwehr ließen nur wenige Chancen zu, bei denen Torhüter Tim Ratzeck immer auf dem Posten war. Die Vorentscheidung zum 3:0 gelang erneut Nrecaj. Maurizio Kukule sorgte mit seinem Treffer für den verdienten 4:0 Endstand. (zm)

VfL Ecknach

D-Junioren Einen rabenschwarzen Tag erwischte der VfL und musste sich beim BSV Neuburg mit 2:1 geschlagen geben. Das Fehlen einiger Stammspieler konnte nicht kompensiert werden. Leo Shala gelang zwar nach 20 Minuten die Führung für den VfL nach einem Zuspiel von Justus Reichel, aber die Hausherren glichen in der zweiten Hälfte aus und gingen durch ein unglückliches Eigentor mit 2:1 in Führung. Auch gegen den SV Weichering war die Leistung ausbaufähig, doch die VfL-Truppe hatte stets Feldvorteile und der 2:0-Sieg war im Endeffekt ungefährdet. Mit seinen beiden schnellen Toren in der ersten Hälfte war Odin del Olmo der Matchwinner auf Ecknacher Seite. (ebe)

SG Hollenbach/Petersdorf

A-Junioren Durch eine Energieleistung erreichte die SG beim TSV Schwaben Augsburg trotz eines 2:5-Rückstandes noch ein 5:5. Marco Buchner überraschte die favorisierten Gastgeber mit zwei schnellen Treffern (20./27.), woraufhin es die SG versäumte, das Ergebnis in die Höhe zu treiben. Nachdem die vor dem Tor äußerst effektiv auftretenden Platzherren plötzlich verkürzt hatten (31.), bekamen die Schützlinge von Coach Marko Richter Bleifüße und fingen sich binnen drei Minuten bis zum Seitenwechsel drei weitere Treffer (41./42./44) zum 2:4-Rückstand ein. Sofort nach Wiederbeginn legten die Schwaben gar das 5:2 nach (47.). Doch während die Fuggerstädter anfingen, Fußball für die Galerie zu zelebrieren, bewies Hollenbach/Petersdorf tolle Moral und schaffte noch das schier Unmögliche. Janik Westermeier (59.), Patrick Högg (63.) und Philipp Held (80.) sorgten mit ihren Treffern für den sensationellen 5:5-Endstand. Aus Hollenbacher Sicht hatte das Remis aber einen faden Beigeschmack. Laut den Hollenbacher Betreuern sollen sowohl Spieler als auch Betreuer der Schwaben einige SG-Kicker sowie den Schiedsrichter beleidigt haben.

B-Junioren Eine Halbzeit lang konnte die Gastgeber die SG Tandern in Schach halten, ehe nach der Pause alle Dämme brachen und letztendlich eine gerechte 1:5-Niederlage zu Buche stand. Martin Lang konnte die schnelle Gästeführung (6.) per Freistoß zwar umgehend egalisieren (9.), doch anschließend bauten die Kicker aus dem Dachauer Landkreis zusehends größeren Druck auf und hebelten die heimische Abwehr immer wieder gekonnt mit gezielten Pässen in die Schnittstellen aus. Per Foulelfmeter erzielten sie die 2:1-Halbzeitführung (23.), nach dem Seitenwechsel fixierten sie den verdienten Sieg mit drei weiteren Treffern (56./60./79.).

C-Junioren Unter widrigen äußeren Bedingungen besiegten die C-Junioren die SG Sportfreunde Friedberg mit 4:1. Dabei sah es zu Beginn der Partie eher nicht nach einem klaren Erfolg aus. Beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst und ließen kaum Torgelegenheiten zu. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit erspielte sich die Heimelf ein leichtes Übergewicht, welches sie in der 25. Minute mit dem Führungstor untermauerte. Von Elias Ruisinger in Szene gesetzt, vollstreckte Elias Eichenseher zum 1:0. Kurze Zeit später versäumte es, Eichenseher nachzulegen, indem er am Gästetorhüter scheiterte. Auf der Gegenseite rettete Torhüter Semih Yiyit den Vorsprung in die Pause, als er ein Solo des starken Gästekapitäns abwehrte. Mit Windunterstützung sorgten die Platzherren nach dem Wechsel für klare Verhältnisse. Per Strafstoß, der Gästetorhüter hatte Eichenseher zuvor von den Beinen geholt, erhöhte Samuel Högg auf 2:0 (42.), wenig später schlug ein Abpraller von Jonas Lidl unhaltbar zum 3:0 im unteren Eck ein. Zwar konnten die Friedberger mit einem sehenswerten Freistoßtor auf 1:3 verkürzen, doch Eichenseher krönte seine tolle Leistung mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 Endstand. (mika)

TSV Kühbach

C-Junioren Eine klasse Leistung bot die Kühbacher C1 in Joshofen und gewannen mit 3:1. Von Beginn weg zeigten sie eine konzentrierte Leistung und führten bereits zur Halbzeit mit 2:0. Mit dem dritten Treffer war die Partie entschieden. Torschützen waren Johannes Hofmann (2) und Florian Rauch. (möd-)

C2-Junioren TSV – SG Mauerbach 5:4

Tore Nico Stichlmair (2), Luis Legner, Korbinian Himmer, Valentin Lechner.