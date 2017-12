2017-12-04 00:03:37.0

Ringen-Landesliga TSV Aichach verabschiedet sich mit Niederlage

Auch im letzten Heimkampf in der Liga reicht es nicht für einen Sieg gegen WKG Willmering/Cham

Die Aichacher Ringer sind auch in ihrem letzten Heimkampf in der Landesliga wieder einmal knapp an einem Sieg vorbeigeschrammt. Trotz geschwächter Aufstellung kam der TSV beim 16:21 der WKG Willmering/Cham gefährlich nahe. Die Wittelsbacher hatten aufgrund des bevorstehenden Abstiegs in die Gruppenoberliga nichts mehr zu verlieren. Besonders Dawid Walecki glänzte mit einem soliden Kampf und zeigte, dass er trotz seines jungen Alters nicht verstecken braucht.

Der Aichacher Obaidullah Bemella ging die Sache energischer als üblich an. Von der ersten Sekunde an setzte er auf hohe Wertungen und ließ Heiko Ennisch keine Chance. Nach einem Suplex und zwei Aushebern rundete er den Kampf mit einem Schultersieg ab.

Zu ungeduldig war Tobias Mustafa gegen Richard Stoll. Mustafa ließ sich zweimal verleiten, seinen sicheren Stand aufzugeben und gab folglich Punkte beim Versuch zum Beinangriff ab. Danach hielt Mustafa sich besser unter Kontrolle und verteidigte eine niedrige 2:0-Punktniederlage.

Julien Frey startete mit vollem Angriff auf Jugendringer Rudi Kraus. Mit einem Hüftangriff brachte Frey seinen Kontrahenten zügig zu Fall und verwandelte den Vorteil in einen Schultersieg.

Sebastian Ziegler wurde mit Michael Meierhofer ein gutes Maß an Kraft und Technik vorgesetzt. Meierhofer, der früher für Aichach kämpfte, zeigte, dass er noch immer sein Handwerk versteht. Ziegler hatte Schwierigkeiten und musste sich am Boden dem Durchdreher bis zur technischen überlegenen Niederlage beugen.

Vor Christian Hammer von der WKG muss sich selbst ein erfahrener Ringer in Acht nehmen. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass der Wittelsbacher Nachwuchsringer Dawid Walecki zweimal durch einen Kopfzug in Führung ging. Im weiteren Kampfverlauf war Hammer besser gewappnet, dennoch gelang es Walecki, die vorzeitige Niederlage zu verhindern, und blieb bis zum Ende der sechs Minuten eine stetige Gefahr.

Maximilian Iftenie, ebenfalls ein TSV-Nachwuchsringer, musste sich dem Chamer Leistungsträger Martin Wittmann stellen. Die ersten Angriffe konnte Iftenie noch zur einfachen Bodenlage abmildern, doch bei der dritten Offensive konnte er sich nicht mehr aus der gefährlichen Lage befreien und wurde geschultert.

Die Chamer Verpflichtung Roman Glab hat in der Liga noch keine einzige Mannschaftswertung abgegeben. Selbst der findige Aichacher Eugen Faas vermochte keine Lücke zu finden und verlor auf Schultern.

Florian Hörmann aus Aichach wusste dass er sich in seiner ungeliebten Stilart im Stand gegen Kamil Kubina schwertun würde. Deshalb ließ er im Boden den einmal gefassten Griff zum Durchdreher nicht mehr locker und wiederholte ihn bis zum technisch überlegenen Punktsieg.

Florian Stöckelhuber siegte kampflos, weil die WKG die Kampfklasse nicht besetzte.

Jugendringer Daniel Walecki hätte mit einem Überraschungssieg noch das Blatt zugunsten des TSV drehen können. Doch Michal Malkiewicz ging kein Risiko ein. Walecki gelang es durchaus, einmal seinen Gegner aus dem Ring zu schieben, verlief sich kurz darauf jedoch in einer Schleuder und ging auf Schulter. (mofi)