2017-08-08 18:07:13.0

Leichtathletik Walter Rentsch holt dreimal Edelmetall

Der Aichacher läuft bei der Senioren-EM in Aarhus vorne mit.

Leichtathlet Walter Rentsch vom LC Aichach hat es geschafft. Der 63-Jährige holte bei den Senioren-Europameisterschaften im dänischen Aarhus gleich drei Medaillen. Rund 3900 Sportler aus 41 Ländern kämpften dort um Medaillen.

Der deutsche Mittelstreckenspezialist holte die Silbermedaille über 1500 Meter (wir berichteten) sowie Bronze über 800 Meter. Und weil ihn die DLV-Teamleitung in die 4 x 400-Meter-Staffel berief, kam noch eine weitere Silberne dazu. Beim 800-Meter-Bewerb bekam es der Aichacher mit denselben Gegnern zu tun wie auf der knapp doppelt so langen Distanz: mit dem Europameister Lucien Heyde aus Belgien und dem Dritten Oleksandr Lysenko aus der Ukraine. Auch die Rennverläufe ähnelten sich: Lysenko zog davon, die anderen warteten ab. Bis 300 Meter vor dem Ziel. Dann machte sich der Pole Ryszard Dryps auf die Verfolgung, Rentsch schloss sich an. In der Schlusskurve ging der LCA-Mann am Polen vorbei. Plötzlich kam Heyde von hinten angerauscht, überspurtete erst den Deutschen, dann den Ukrainer. Rentsch erhöhte das Tempo, zog 30 Meter vor dem Ziel an Lysenko vorbei und hatte sein zweites EM-Silber schon vor Augen. Doch auf der Ziellinie fing ihn noch der Brite Alistair Dunlop ab – Rentsch blieb Bronze.

Im Staffelwettbewerb erarbeiteten sich die favorisierten Briten schon auf den ersten beiden Runden einen großen Vorsprung. Rentsch übernahm als Dritter den Stab und verteidigte schließlich den zweiten Platz souverän. Rentsch hatte sich durch gute Leistungen bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im sächsischen Zittau für die EM qualifiziert. Bei den deutschen Titelkämpfen holte er über 800 Meter Silber und über die 1500 Meter die Goldmedaille. (hokr)