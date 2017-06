2017-06-30 07:39:00.0

Leichtathletik Walter Rentsch läuft um Deutsche Meisterschaft

Aichacher Senior im sächsischen Zittau doppelt im Einsatz. Europameisterschaft Ende Juli.

Am Wochenende gilt es für Walter Rentsch. Der Leichtathlet vom LC Aichach tritt dann bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Zittau (Sachsen) an.

Mit seinen knapp 50 000 Einwohner grenzt Zittau an das südlich gelegene Zittauer Gebirge, das mit seinen Felsformationen ein wunderschönes Wandergebiet ist. Doch für Rentsch steht das Sportliche im Mittelpunkt. Sowohl über die 800 (Freitag) als auch über die 1500 (Samstag) Meter geht der 63-Jährige an den Start. Für das Event hat Rentsch hart trainiert. Fünf bis sechs Mal pro Woche geht der dreifache Senioren-Europameister laufen.

Nach den Meldezeiten haben bei den 800 Metern mindestens fünf Athleten eine Chance den Titel zu gewinnen. Die besten Aussichten dürfte der Jüngste im M60-Teilnehmerfeld, der Berliner Andreas Weise, haben. Er hat die beste Meldezeit und ist amtierender Deutscher Hallenmeister. Um einen Podestplatz mitreden möchte auch Rentsch, der sich mit den bisherigen Vorleistungen in einer guten Form befindet. Da die Leistungsstärke der ersten Fünf eng beieinanderliegt, wird es wohl zu einem sehr taktischen Rennverlauf kommen. Das verspricht Spannung bis zur Schlussrunde.

Über die 1500 Meter geht Rentsch als Titelverteidiger ins Rennen. Die Aussichten stehen nicht schlecht, dass der bald 64-Jährige und damit älteste Teilnehmer seiner Altersklasse seinen Titel verteidigen kann. Im Anschluss an das Event macht Rentsch dann zwei Tage in Zittau Urlaub: „Ich werde mit meiner Frau zwei erholsame Tage verbringen und ein bisschen relaxen.“ Viel Zeit zum Ausruhen bleibt aber nicht. Am 27. Juli beginnen die Senioren-Europameisterschaften. im dänischen Aarhus. Dann wird Rentsch wieder an den Start gehen. (AN)