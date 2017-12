2017-12-27 00:46:00.0

Futsal Wer löst das Endrundenticket?

U15-Teams sind bei Landkreismeisterschaft in Dasing gefordert.

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage rum, da nimmt die Saison der Hallenfußballer so richtig Fahrt auf. Neben den Vorrunden zum Landkreis-Cup der Senioren, kämpfen auch die C-Junioren um die begehrten Endrundentickets. In der Dasinger Schulsporthalle werden am Mittwoch ab 10 Uhr drei U15-Vorrundenturniere ausgetragen. Im Gegensatz zum Aichacher Weihnachtscup (siehe Bericht oben) wird in Dasing Futsal gespielt.

Das Eröffnungsspiel bestreiten der TSV Aindling und der letztjährige Vizemeister BC Aichach. Auch die SG Mauerbach hofft, in dieser Gruppe A einen der beiden vorderen Plätze zu belegen und sich so die Finalteilnahme zu sichern. Weitere Konkurrenten sind der SV Mering und die Sportfreunde Friedberg. Ab 13 Uhr sind dann die Teams aus der Gruppe B gefordert. Den Auftakt des Fünferfeldes bildet das Duell zwischen der SG Hollenbach/Petersdorf und dem TSV Friedberg. Hoffnungen auf Platz eins und zwei machen sich auch die SG Oberbernbach/Inchenhofen, der BC und der Kissinger SC machen. Im dritten und letztes Vorrundenturnier kämpfen mit dem VfL Ecknach, dem FC Affing, dem SV Ottmaring und dem TSV Dasing vier Teams um zwei Finaltickets. Den Auftakt machen der Dasing und der FCA.

ANZEIGE

Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde am Samstag, 6. Januar. Diese wird ebenfalls in Dasing stattfinden. (r.r)