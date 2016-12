2016-12-24 04:59:00.0

Hirblingen Doppelmord: Über 60 Hinweise gehen bei der Polizei ein

Die Identifizierung der Leichen war nur ein erster Schritt. Nun werten die Ermittler die Infos aus der Bevölkerung aus. Die Bekannten des Tatverdächtigen sind geschockt. Von Florian Eisele

Der Weihnachtsurlaub fällt für die Ermittler der Sonderkommission Hirblingen kurz aus. Wie Polizeipräsident Michael Schwald sagte, wird das 35-köpfige Team unverändert weiterarbeiten – auch, nachdem nun klar ist, dass es sich bei den beiden gefundenen Leichen um die als vermisst gemeldeten Hirblingerinnen Beate Neuber und Elke Wieland handelt. Die Ermittler haben einiges zu tun: Wie Polizeisprecher Manfred Gottschalk sagte, gingen bislang über 60 Hinweise aus der Bevölkerung ein: „Diese müssen nun Stück für Stück untersucht und bewertet werden.“

Dabei hängen die meisten Informationen mit dem Auto des mutmaßlichen Mörders Waldemar Neustett zusammen. Für die Ermittler ist es wichtig, zu rekonstruieren, wo er sich im Zeitraum zwischen dem 9. und 15. Dezember aufgehalten hat. Bislang weiß die Polizei: In den Tagen nach dem Tod der Frauen war ihr Nachbar mit seinem weißen 3er BMW mit dem Kennzeichen A-XX 1085 quer durch Bayern unterwegs. Seine Tour führte ihn nach Weißenburg (Mittelfranken), Garmisch-Partenkirchen, Regensburg und Weiden, aber auch in die tschechische Hauptstadt Prag.

ANZEIGE

Wer hat den Wagen der Frauen gesehen?

Interessant ist für die Beamten aber auch weiterhin, wer in dieser Zeit den Wagen der Frauen, einen braunen Peugeot mit dem Kennzeichen A-BN 2507, gesehen hat. Das Auto wurde eine Woche nach ihrem Verschwinden am südlichen Ortsrand von Hirblingen aufgefunden, hier dauert die Spurenauswertung noch an.

Wesentliche Hinweise erhoffen sich die Fahnder auch von dem Fund, den sie am Mittwochabend in dem Feld unweit der Hirblinger Kläranlage gemacht haben: Nicht nur die Leichen der Frauen werden auf Spuren untersucht, sondern auch ein Spaten, der in der Schmutter lag. Es ist vermutlich das Werkzeug, das Waldemar Neustett am Samstag, 10. Dezember, in einem Gersthofer Baumarkt gekauft hat – wohl einen Tag, nachdem die Frauen ermordet wurden. Die Kripo geht davon aus, dass sich der Mord am Freitag ereignet hat.

Der Verdächtige schweigt weiter

Waldemar Neustett, der wegen des Vorwurfs des zweifachen Mordes weiterhin in Untersuchungshaft sitzt, schweigt weiterhin. Sein Anwalt Walter Rubach will sich über die neuen Erkenntnisse informieren. „Ich warte jetzt die Ermittlungsakte ab – das kann sich aber noch ein bisschen ziehen.“

Das Umfeld des Tatverdächtigen ist geschockt von der aktuellen Entwicklung. Ein Bekannter von ihm sagte: „Er ist der Typ, der sich nicht mal traut, im Restaurant etwas zu sagen, wenn das Essen nicht gut war. Ich kenne ihn als schüchtern, zurückhaltend und freundlich. Wir können uns nicht erklären, was ihn da getrieben hat.“

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Hinweise zu folgenden Fragen:

Wer hat im Zeitraum vom 8. bis 16. Dezember das Auto der beiden Frauen, einen braunen Peugeot Typ 3008, Kennzeichen A-BN 2507, gesehen?

Wer hat zwischen 8. und 16. Dezember den Wagen des Tatverdächtigen, einen weißen 3er-BMW mit dem Kennzeichen A-XX 1085 gesehen?

Wer hat im Zeitraum vom 9. bis 15. Dezember den Tatverdächtigen Waldemar Neustett gesehen? Wer kann sonstige Angaben zu Waldemar Neustett, den beiden vermissten Frauen oder den beiden genannten Fahrzeugen machen?

Für die Kripo Augsburg ist ferner von besonderer Bedeutung, wo sich die Frauen am Freitag, 9. Dezember, aufgehalten haben.

Mehr zum Thema:

Die vermissten Frauen sind tot

Zwei Leichen gefunden - Sind es die vermissten Frauen?

Trotz Leichenfunds: Die Suche geht für die Polizei weiter

Wer ist der Mann, der zwei Frauen getötet haben soll?