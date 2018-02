2018-02-03 10:17:02.0

Landkreis Augsburg Zwei junge Menschen sterben bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Unfall bei Straßberg im Kreis Augsburg sind in der Nacht auf Samstag ein 24-jähriger Autofahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin gestorben. Die Ursache ist unklar.

Gegen 0.35 Uhr ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße A13 zwischen Straßberg und Reinhartshausen im Landkreis Augsburg. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Opfer stammen aus Königsbrunn und Fischach

Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um den 24-jährigen Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin. Sie waren in der Nacht von Straßberg Richtung Reinhartshausen unterwegs, als ihr Wagen in einem Waldstück in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der BMW überschlug sich laut Polizei mehrfach und prallte gegen mehrere Bäume.

ANZEIGE

Der Königsbrunner und seine Begleiterin aus Fischach wurden in dem Wagen eingeklemmt. Dabei erlitten beide tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Fahrzeuginsassen feststellen.

Die Unfallursache ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Hergang klären. Die Staatsanwaltschaft ordnete außerdem eine Blutuntersuchung des Fahrers an und ließ den Unfallwagen sicherstellen. (AZ)