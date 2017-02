2017-02-02 19:35:00.0

Kreis Augsburg Zweimal die Diagnose Leukämie: Nele ist endlich wieder daheim

Das Schicksal der an Krebs erkrankten Nele (12) aus Langweid berührt eine ganze Region. Es geht ihr besser. Seit einer Woche erholt sie sich im vertrauten Umfeld. Von Maximilian Czysz

Seit einer Woche ist die zwölfjährige Nele wieder daheim. Das Mädchen hatte sich nach einer Leukämie-Erkrankung wieder zurück ins Leben gekämpft. Ihr erster Wunsch in der vertrauten Umgebung: Kässpatzen essen.

Nele wollte gleich in ihr Zimmer schauen

Ganz langsam soll Nele wieder ein geregeltes Leben führen. Es sind kleine Schritte. Doch jeder Schritt tut dem Mädchen gut. Als sie vor einer Woche nach Hause geholt wurde, machte sie große Augen. Stiefvater Andreas Unger erinnert sich: „Sie wollte gleich in ihr Zimmer schauen.“ Nele schnaufte tief, um den vertrauten Geruch einzufangen. Kein Krankenhaus mehr, in dem es nach Desinfektionsmittel riecht. Trotzdem wird sie weiterhin zwei- bis dreimal in der Woche in die Klinik zu Routineuntersuchungen müssen. Jetzt sind es nur noch Besuche. In den vergangenen Monaten war es umgekehrt: Zweimal war sie für wenige Stunden zu Besuch daheim.

ANZEIGE

Im April 2016 wurde bei der Schülerin zum zweiten Mal Leukämie diagnostiziert – ein Schock für die Familie. Als im Juli in Gersthofen eine Typisierungsaktion stattfand, ließen sich knapp 3000 Menschen für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren. Zur Finanzierung wurde ein Spendenkonto eingerichtet, auf das Schulen, Firmen und Privatpersonen einzahlten. Am Ende kamen rund 160.000 Euro zusammen – ein Betrag, mit dem nicht nur die Gersthofer Aktion, sondern auch andere Typisierungsveranstaltungen finanziert werden können. Zwei Wochen später kam die erlösende Nachricht für alle Beteiligten: Ein Spender für Nele wurde gefunden.

Im Oktober dann eine weitere gute Nachricht: Neles Körper hatte die Spenden angenommen, langsam erholte sich das Immunsystem. „Jetzt wird es immer stabiler“, sagt Andreas Unger. Nele sei nahezu schmerzfrei. Sie stehe wieder auf und bewege sich. „Das tut ihr richtig gut“, sagt Unger. Im Krankenhaus konnte sie wegen der Ansteckungsgefahr nicht aus dem Zimmer. Jetzt wird sie mit einem Rollstuhl mobiler, vielleicht sind bald erste Ausflüge möglich. Für kleine Spaziergänge war Nele in den vergangenen Tagen noch zu schwach. Bis zu zehn Schritte schaffte sie, dann ging ihr die Puste aus. Doch die Kondition wächst und wächst. Andreas Unger: „Vielleicht kann sie zwischen Ostern und Pfingsten sogar wieder in die Schule. Wenn alles gut läuft, dann ist das realistisch.“

Mehr zum Thema:

Riesenglück! Für Nele (12) wurde ein Stammzellenspender gefunden