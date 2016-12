2016-12-28 06:00:00.0

Augsburg 61-Jähriger zahlt Zahnarzt-Rechnung nicht, wird aber trotzdem nicht bestraft

Das Amtsgericht spricht einen säumigen Patienten vom Betrugsvorwurf frei. Dabei bezahlte der 61-Jährige seine Rechnung nie. Von Michael Siegel

Obwohl er seinem Zahnarzt Behandlungskosten in Höhe von über 5000 Euro schuldig blieb, braucht ein 61-jähriger Mann keine Strafe bezahlen. Der Zahnarzt hatte Anzeige wegen Betrugs erstattet, das Augsburger Amtsgericht hält dagegen eher eine Verkettung ungünstiger Umstände für die bis heute ausstehende Zahlung verantwortlich.

Doch von Anfang an erzählt: Eines morgens kommt der Patient zum Arzt in die Praxis in der Augsburger Innenstadt und lässt sich mehrere Zahnprothesen einsetzen. Und genau am Nachmittag des selben Tages erhält der Zahnarzt eine Mitteilung von der Betreuerin des Mannes, dass dieser zahlungsunfähig sei. Der als Zeuge geladene Arzt fühlt sich verschaukelt („So was ist mir in 20 Jahren noch nicht vorgekommen“), fürchtet um sein Geld und erstattet Strafanzeige wegen Betrugs. Der 61-jährige Mann aus Nördlingen habe seine Zahlungsfähigkeit nur vorgetäuscht, aber nicht vorgehabt zu zahlen.

ANZEIGE

Wo die Gründe lagen

Gegen einen entsprechenden Strafbefehl mit 1050 Euro Buße hatte der Angeklagte Einspruch erhoben, weswegen man sich jetzt vor Gericht traf. Dort setzte sich schrittweise zusammen, was zur Nicht-Bezahlung der Rechnung geführt hatte. Denn als Anfang 2015 sein Heil-und Kostenplan für die Zahnbehandlung in Höhe von rund 5500 Euro erstellt worden war, erhielt der Angeklagte ein monatliches Krankengeld wegen einer psychischen Erkrankung.

Wegen seiner Härtefall-Situation sei er davon ausgegangen, den doppelten Anteil von seiner Krankenkasse, also über 2600 Euro, zu der Zahnbehandlung zugeschossen zu bekommen. Zudem habe er mit einer Leistung seiner Zahnzusatzkostenversicherung gerechnet, sodass er den Rest hätte aus eigener Kasse bezahlen können. Dann aber schrieb ihn, so der Angeklagte, sein Psychologe nicht mehr krank, eine Arbeit als Außendienstler habe er wegen seiner Erkrankung aber nur kurz durchgehalten. Und seit rund einem Jahr ringe er mit dem Jobcenter der Arbeitsagentur um Leistungen als Arbeitsloser oder nach Hartz IV.

Fall zieht sich seit Monaten

Weil immer wieder Nachweise von ihm eingefordert worden seien, ziehe sich sein Fall seit Monaten hin – und damit auch seine finanzielle Misere, betonte der Mann vor Gericht. Richterin Susanne Hillebrand hielt das vom Angeklagten und seinem Verteidiger Klaus Werner entworfene Szenario für durchaus nachvollziehbar und einigte sich mit Staatsanwalt Benjamin Junghans auf eine Einstellung des Strafverfahrens wegen geringer Schuld. Die Frage nach den ausstehenden Zahlungen an den Zahnarzt ist damit allerdings noch immer nicht geklärt.